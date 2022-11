El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, lamentó el martes el impacto de la polarización política en la respuesta del país frente a la

"Como médico, me duele ver que hay personas en este país que no se vacunan por razones que no tienen nada que ver con la salud pública sino con la división y las diferencias ideológicas", dijo Fauci desde la sala de reuniones de la Casa Blanca.

Y agregó que ya no quiere ver a nadie contagiado, hospitalizado ni muriendo por el Coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

A los 81 años, Fauci dejará, el próximo mes, el cargo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. después de casi cuatro décadas a la cabeza y como asesor médico jefe de la Casa Blanca.

En vista del comienzo de la temporada navideña, el médico especializado en inmunología expresó el mismo día, ante la prensa, sus palabras finales respecto al virus, deseando que los estadounidenses "se den la Vacuna actualizada contra la Covid-19 tan pronto como sean elegibles para protegerse a sí mismos, a sus familias y a su comunidad".

EE. UU. ha reportado casi 98,4 millones de casos confirmados de Coronavirus y más de un millón de fallecimientos desde que estallara la pandemia hace tres años.

Fuente Xinhua