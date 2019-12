El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que con el decreto sobre los derechos de exportación de productos agropecuarios "no se modifican" las alícuotas de las retenciones, sino que lo que se hizo fue eliminar el límite de 4 pesos por dólar que regía desde la gestión de Mauricio Macri porque la medida "había quedado atrasada".

"No se modifican las alícuotas, son las mismas que se implementaron a partir de 2018, cuando hubo una corrección y se dividieron las retenciones en móviles y fijas", aclaró Cafiero en declaraciones a América TV.

El ministro coordinador recordó que, por entonces, las retenciones se fijaron en "18% para las móviles y 12% para las fijas. Al 12% se le puso un tope de 4 pesos (por dólar). Lo que se hace ahora es sacar ese monto fijo y volver al 12%", completó.

Ayer, en la misma línea, el presidente Alberto Fernández había explicado a radio Mitre que "no se están aumentando las retenciones" sino que "lo único que se hizo fue actualizar las retenciones que ya existían", ya que estaba vigente una "limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy". También pidió al sector agropecuario que "no se inquiete porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".

Respecto a posibles protestas de las entidades agropecuarias ante la nueva medida, Cafiero consideró "justo" que "los sectores reclamen y se hagan oír con respecto a sus intereses y su ámbito de desarrollo. "Nosotros respetamos eso", subrayó.

Aún así, destacó: "Hacemos un llamamiento integral a que se entienda cuál es el grado de situación y qué es lo que estamos solicitando: queremos construir una épica de la solidaridad".

Por eso, reiteró que el Gobierno resolvió "levantar los 4 pesos por dólar" de las retenciones fijas porque "es una medida que había quedado atrasada", en referencia a que esa disposición "se tomó cuando el dólar estaba a 36 pesos, y hoy está en 63".

Cafiero evaluó que la actividad agropecuaria "es estratégica" y que el país necesita "un sector dinámico y exportador". "Necesitamos al campo, por eso trabajamos sobre toda la cadena agropecuaria", enfatizó.

El gobierno de Alberto Fernández cambió el sábado el esquema de retenciones, dejó sin efecto el limite de 4 pesos por dólar de retención y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.

La Mesa de Enlace Agropecuaria se reunirá esta tarde para fijar su posición ante la decisión del Gobierno de aumentar los derechos de exportación a las exportaciones del sector rural. Las cuatro entidades ruralistas que la componen analizarán la situación en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en Buenos Aires desde de las 16.