El Gobierno oficializó el nuevo dólar soja para los agroexportadores, que podrán acceder a un tipo de cambio a $200 para vender granos, tal como lo anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa. Se formalizó este lunes con la creación del Programa de Incremento Exportador, con el objetivo de acumular divisas y reforzar las reservas del Banco Central por unos USD 5.000 millones.

Los productores de soja guardan alrededor de 20 millones de toneladas de soja para exportación, y el Gobierno espera que esta nueva medida logre incentivarlos para vender la cosecha y traer dólares al país. La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre y será voluntaria.

De esta manera, "por cada tonelada vendida, los productores ahora van a cobrar alrededor de $70.000, cuando venían cobrando cerca de $52.000", lo cual "mejora en un 40% aproximadamente el ingreso de los productores", estimó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Las principales cerealeras nucleadas en la Cámara de Industrias Aceiteras de Argentina (Ciara CEC) participaron del anuncio, por lo cual ya manifestaron su expreso apoyo. Sin embargo, el consenso no es transversal a todo el campo: algunos sectores manifestaron dudas e incluso hablaron de "tensiones" entre los productores a causa del dólar soja.

Reparos y "tensiones"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, ambos integrantes de la Mesa de Enlace, mostraron hoy sus reparos nuevo dólar soja, aunque consideraron que podría representar "un primer paso" en sus demandas y a la vez aumentar las reservas.

"Es una medida despareja. La gente que vendió anteriormente no tiene este beneficio temporal por un mes. Y la pregunta es qué va a pasar en octubre con la gente que sigue teniendo la soja", cuestionó Pino en diálogo con Radio Rivadavia.

Pero se mostró favorable a que la medida sea "un primer paso hacia una normalidad" para que el productor cobre por el "precio pleno" del producto. "Vamos a ver algo positivo: si esto fue como al liberar un poco más en (las exportaciones) de la carne, será bienvenido y me parece que este mes va a haber un precio más interesante para el productor que quiera vender la soja", aseveró el titular de la SRA.

A pesar de sus críticas, reconoció como positivo que "va a haber algún volumen mayor de liquidación porque los productores harán sus números y al encarar la siembra de la gruesa es obvio que se va a ir vendiendo, como pasa todo el tiempo cuando se necesita el dinero para invertir".

No obstante, aclaró que los dirigentes de la Mesa de Enlace no motivarán a que los productores vendan "porque esto es una decisión muy particular de cada productor". "Los dueños de lo producido son los productores y la decisión de vender va a correr por decisión propia y particular de cada productor", indicó el dirigente rural.

Por su parte, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni sostuvo en diálogo con Radio del Plata que "no es una mala medida para quien tiene soja" pero que "es una mala medida para quien no tiene la soja o tiene otro tipo de producción".

La FAA planteó esta situación de "desequilibrio" en las conversaciones con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, afirmó el empresario agropecuario, y consideró que la medida es "coyuntural" cuando estimó que hay "que trabajar sobre una estructura que le dé la potencialidad que necesita no solo el sector productivo sino la Argentina".

Para Achetoni "debería de ser algo que abarque a todas las producciones y dé condiciones para todos", porque evaluó una medida "sólo para este producto genera tensiones en las economías regionales que están bastante complicadas".

Según anunció Massa, los fondos adicionales que obtenga el Estado nacional por la aplicación del dólar soja serán orientados a financiar programas de apoyo a las economías regionales y nuevas ayudas a sectores vulnerables.

El apoyo de Ciara

El presidente de la Cámara de Industrias Aceiteras de Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, aseguró hoy que la decisión del Gobierno de disponer un tipo de cambio especial para las exportaciones de soja significa un "alivio" para su sector y remarcó que "el gran ganador es el productor".

"El gran ganador es el productor; por eso participó la Mesa de Enlace en las consultas" previas a la medida. "Así que seguramente habrá un mayor flujo en la venta de soja", estimó el titular de la Ciara en declaraciones formuladas esta mañana a la radio LT9 de Santa Fe.

En ese marco, sostuvo que el sector aceitero tiene "una situación preocupante, con 50% de capacidad ociosa", y afirmó que "esta medida puede ser un alivio".

En este sentido, Idígoras precisó que, durante este mes, el productor agropecuario tiene que tomar decisiones para la siembra, y para el alquiler de campos, por lo cual consideró positiva la medida.

Además, subrayó que con esta decisión "el productor recibe el precio lleno", por lo cual afirmó que "seguramente el que venda en septiembre va a tener un beneficio contundente".

Un "punto de inflexión"

El director ejecutivo de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, destacó hoy que la puesta en marcha del tipo de cambio especial representa "un incentivo económico muy significativo para el productor, del orden del 50%", y, también, puso el acento en las "expectativas muy positivas" que genera a la vez la liquidación de divisas.

La posibilidad de engrosar las reservas del BCRA "genera expectativas muy positivas", refirió el ejecutivo, quien planteó que "un Banco Central sin reservas es preocupante". Por ese motivo, entendió que fortalecer el nivel de reservas "genera a todos tranquilidad", en declaraciones formuladas esta mañana a Télam Radio

Además, resaltó que la medida implica un beneficio fiscal "porque va a haber una recaudación extra en materia de retenciones y la suma a liquidarse será mayor". "Se van a destinar esos fondos adicionales a fortalecer las economías regionales y paliar necesidades sociales que hoy están surgiendo debido a la situación económica", destacó Aracre.

Finalmente, el director ejecutivo de Syngenta sostuvo que "la decisión marca un punto de inflexión" en el vínculo del Gobierno con ese sector, que significa "un gesto de acercamiento, conciliador" en el marco de una relación que, hasta el momento, "ha venido teniendo una relación un poco ambivalente".