Alice Englert y Nicholas Denton nos hablan de la sensual Dangerous Liaisons

El amor en tiempos convulsionados suele tener un especial atractivo para la ficción. En Lionsgate+ (ex Starzplay) se estrenó hace días Amistades Peligrosas (Dangerous Liaisons), serie que se sitúa como preludio de la conocida novela de Laclos y el famoso filme de 1988 con Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer.

Dirigida por Oliver Blackburn y Leonora Lonsdale, la historia cuenta cómo la futura marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont se conocen de jóvenes.

Apasionados amantes en la París de plena revolución, ambos surgen de los barrios marginales y escalan hasta las altas esferas de la aristocracia francesa, seduciendo y manipulando no sólo a la nobleza, sino también el uno al otro, para poder sobrevivir en un nuevo mundo, lleno de lujos y descontrol.

La serie retrata una época convulsionada en París. (Lionsgate+)

Camille, que esconde un misterioso pasado y busca vengarse de los ricos aristócratas que la llevaron a la ruina, está interpretada por Alice Englert. Pascal (Nicholas Denton) se mueve impulsado por la revancha: quiere recuperar el título y el estatus que le robó su madrastra cuando murió su padre.

Ambos actores dialogaron con BAE Negocios sobre Amistades Peligrosas y las diversas manifestaciones del amor.

-¿Cómo describirían a sus personajes?

Alice: -Camille es un ser particular, nadie se interesaba demasiado por lo que ella tenga que decir. Siempre estuvo más bien sometida a los deseos y fantasías de otras personas (trabajaba como prostituta) y cuando comienza la serie la vemos en una encrucijada. Decide “hacerse a sí misma”, y para ello hará lo que sea necesario, y sobrevivirá en este mundo difícil. Fue un enorme placer interpretar a alguien que puede usar sus cualidades como un arma y creo que a ella le trae bastante disfrute esto. Tengamos en cuenta que en aquella época la felicidad era casi una fantasía.

Alice Englert es Camille, futura Marquesa.

Nicholas: -Creo que Pascal es alguien a quien se le ha arrebatado todo y en esta convulsionada Paris de fines del siglo 18 es como un pez en un recipiente intentando mantenerse a flote. A la vez, intenta distintas cosas para recuperar su fortuna, su status, se relaciona con diferentes personas para esto. Pero está en un punto algo vulnerable, de pensar ¿qué hago ahora? Y está decidido a cualquier cosa. Me parece interesante esto ¿de qué son capaces las personas por obtener o recuperar aquello de lo que están convencidos que les pertenece?

El amor en tiempos agitados

Esta versión moderna de una clásica historia nos da un paseo por todas les sensaciones que ofrecía el París prerrevolucionario: el asombro y el terror, la belleza y la degradación, la seducción y el engaño.

“Es un mundo tóxico” opina Englert, y su compañero acota: “y Pascal se crió allí (en la clase alta) y adoptó esos malos hábitos, yo creo que deberá haber consecuencias para todo lo que hace... ya lo verán en la serie jaja”.

-¿Vieron la película de Stephen Frears, o leyeron la novela?

A: -Yo vi la película y conocí el libro cuando era adolescente y la amé, me pareció tan triste, salvaje y hermosa. Me encanta el romance en la ficción y en la vida real. En las historias de amor muchas veces vemos sólo una parte, lo que quieren que veamos, pero en el amor suele haber partes “afiladas”, lo no tan lindo y suave. Esta historia siempre tiene ese lado menos amable. Me gusta de estos personajes que puedes ver todos sus lados, sus capas.

Nicholas Denton es Pascal, Vizconde de Vermont.

-¿Cómo cambió el concepto de amor en la ficción?

N: -Creo que estábamos habituados a ver el amor como algo tan anhelado, que genera un deseo profundo, pero en nuestra historia por ejemplo, es algo más liviano, le “bajamos el precio” a lo que es considerado clásicamente el amor. Es peligroso, tiene sus “espinas”.

A: -Aquí hablamos de dos personas que nunca quieren perder su ventaja por sobre el otro. Aunque después pueden tomarse una taza de té juntos, jaja. El “final feliz” no está tan al alcance de estos personajes. Hay egoísmos, es muy real.

Englert, que es hija nada menos que de la directora, guionista y productora Jane Campion -reciente ganadora del Oscar por El poder del Perro- concluye que “el amor hoy es extremadamente es sutil y caliente, sexy a la vez. Me gusta ese tipo de amor”.

Amistades Peligrosas también cuenta con las actuaciones de Lesley Manville, (The Crown) y Candice Van Houten (Game of thrones).