Argentina, 1985 camino al Oscar: qué chances tiene de ser nominada

Argentina, 1985 fue uno de los éxitos de este año, y el más importante a nivel cinematográfico si hablamos del cine nacional. Luego de su estreno en el país que superó el millón de espectadores en salas, la película de Santiago Mitre quedó a fines de diciembre en categoría elegible para las nominaciones de los Premios Oscar 2023. Con prenominaciones a los BAFTA y una consideración a los Critics Choice Awards y a los Globo de Oro, ¿qué posibilidades tiene de también ser elegida para los Oscar?

Las películas de carácter político no son cosa nueva dentro de la filmografía de Mitre. Después de su ópera prima, El estudiante, protagonizada por Esteban Lamothe, y La cordillera con Ricardo Darín en la piel de un presidente, el cineasta volvió en sus pasos a uno de los capítulos más importantes de la historia argentina: el Juicio de las Juntas Militares. Así, el director hizo eco en todo el mundo con el film que retrata el proceso judicial comandado por los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

La dupla conformada por Santiago Mitre y Mariano Llinás, una de las más ambiciosas del cine nacional a futuro, fue crucial: el guion escrito por Llinás permitió que Argentina tenga su primera "courtroom movie" (películas que gran parte de su totalidad transcurren en una audiencia judicial) y que sean comparadas con The Post de Steven Spielberg y Todos los hombres del presidente de Alan Pakula, entre otras.

Argentina, 1985: de unas predicciones en Variety hasta los Oscar

Su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia fue el puntapié inicial que le siguió su estreno por demás eventos cinematográficos del mundo, y lo que le permitió empezar a ser reconocida por el resto del mundo, así como también las destacables actuaciones de Ricardo Darín y Peter Lanzani. También pasaron por otros puntos dentro del circuito cinematográfico, como el Festival de San Sebastián, el de Londres, y el de La Habana.

Argentina, 1985 en los top del 2022 para los usuarios de @letterboxd: Mejor película del año (puesto 7), Mejor película internacional del año (puesto 4) y Mejor drama del año (puesto 5). ���� pic.twitter.com/mdLGokbI1K — aхel ĸυѕcнevaтzĸy (@AxelKuschevatzk) January 7, 2023

La revista especializada Variety fue una de las primeras en apostar al film, y la incluyó en sus predicciones anuales de las posibles que podían quedar nominadas en la categoría Mejor Película Extranjera de los Oscar. En su momento, el medio la había incluído en el listado junto a Bardo (México) de Alejandro González Iñárritu, Close (Bélgica) de Lukas Dhont, Decision to Leave (Corea del Sur) de Park Chan-wook (una de las mejores del 2022), Corsage (Austria) de Marie Kreutzer, Holy Spider (Dinamarca) de Ali Abbasi , y Saint-Omer (Francia), otro thriller judicial a la altura de la película de Mitre, de Alice Diop.

Los últimos meses del año pasado también comenzó a resonar Sin Novedad en el Frente (All The Quiet on The Western Front) de Edward Berger, un remake bélico de Netflix de la versión de la época del pre-code hollywoodense en 1930, dirigido por Lewis Milestone. Hoy por hoy, se estima que podría ser la competencia más fuerte en el caso de quedar ambas nominadas por la Academia estadounidense. Además, medios especializados de Latinoamérica.

Por otro lado, la red social cinéfila Letterboxd hizo su conteo anual según los puntajes de sus usuarios y ubicó a Argentina, 1985 en el puesto número 7 de "Mejor película del 2022", en el puesto número 4 de "Mejor Película Internacional", y puesto número 5 de "Mejor Drama del Año".

Deadline también publicó hace unas semanas un artículo sobre la película, en donde la definen como un thriller político lleno de "coraje".

Argentina, 1985 cada vez más presente en los medios internacionales.

Respecto al circuito de premiaciones, Argentina, 1985 ya acumula una nominación a los premios Globo de Oro en la categoría Mejor Película Extranjera, en donde comparte terna con algunos de los films mencionados. También quedó prenominada en la shortlist de los BAFTA británicos para "Mejor película Internacional", y de manera oficial fue considerada por los Critics Choice Awards y los Goya de España.

Por su parte, los Oscar la incluyeron en su shortlist de 15 películas prenominadas. Ahora, hay que esperar a mediados de enero para que los integrantes de la Academia publiquen las cinco finalistas de cara a la ceremonia el 12 de marzo.

¿Qué pasa en este caso? ¿El hecho de que la película de Mitre haya cosechado prestigio tiene algo que ver con ser más o menos considerada por la Academia? El productor del film, Axel Kuschetzky, mantuvo un diálogo con BAE Negocios y explicó cómo es el proceso: "Por cuestiones probabilísticas tiene un 30% en quedar dentro de la terna definitiva. En personal, yo creo que es una película que conecta con la audiencia, es más de público que de crítica. Es más de espectadores que de festivales por como cuenta lo que cuenta, que es de una forma muy clásica".

Pero advirtió: "No quiere decir que vaya a quedar nominada, pero eso es algo que vimos en Venecia, en San Sebastián y en los estrenos comerciales de todo el mundo. Yo confío en que la gente la ve y la descubre y desarrolla un vínculo de mucho amor con Argentina, 1985".

Sin Novedades al Frente, un estreno de Netflix que podría quedar nominada en los Oscar y competir con Argentina, 1985.

"Después es todo muy impredecible porque los votantes votan lo que sienten y lo que les parece, es muy difícil trazar una línea con lo racional. No tiene ningún peso que tal película haya ganado un premio en un festival porque la votación para los Oscar es bastante abstracta. El voto no tiene nada que ver con el recorrido o el prestigio del film", enfatizó.

Kuschevatzky señaló el caso de El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, que a pesar de no haber recolectado ningún premio en la gira de prensa, aun así se llevó a casa la estatuilla por Mejor Película Extranjera en marzo de 2010. Mismo caso con Relatos Salvajes de Damián Szifrón, que si bien no ganó el premio, quedó nominada sin haber ganado una distinción por parte de la crítica.

"No hay una línea directa entre las premiaciones anteriores y el camino que una película hace en el Oscar, siempre es un camino impredecible", remarcó el productor de Argentina, 1985.

El film de Mitre pasó el último tramo del año haciendo gira internacional en distintos cines del mundo, entre ellos una proyección en el cine de la Academia de Hollywood en donde estuvo presente el verdadero Luis Moreno Ocampo junto con algunos integrantes del elenco.

"Al público les impresiona mucho poder hablar con el protagonista real de la película que acaban de ver, y es interesante y no es muy común poder hacer eso. Eso genera una chispita en los ojos del espectador: ver la dimensión humana de lo que acaban de ver", sintetizó.

Camino al Oscar: cómo son elegidas las películas

Antes el sistema constaba de un comité que votaba los films, pero eso cambió. Ahora, cualquier miembro de los 9600 de la Academia puede proponerse para votar. A cada uno se le asigna uno de once grupos de películas (cuatro de nueve, el resto de ocho) en el que se dividen las 92 propuestas por los diferentes países.

Argentina, 1985 ya tiene nominaciones a los Globo de Oro, los Critics Choice Awards y los Goya.

A partir de ahí, el votante debe ver obligatoriamente las películas de su grupo como mínimo y luego rankear esas películas de 1 a 15 puntos. Además, puede votar por alguna que no forme parte de su "grupo asignado".

El 24 de enero marca la fecha en la que los Premios Oscar publicarán su lista definitoria de los nominados de cara a la ceremonia de este año, y se terminará de saber si, una vez más, Argentina, 1985 de Santiago Mitre puede ilusionarse con levantar la tercera estatuilla en la historia del cine nacional.