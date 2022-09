A una semana de ser estrenada en cartelera, Argentina, 1985, el nuevo film de Santiago Mitre sobre el juicio a las Juntas Militares, ya es uno de los más esperados del año en el país. Sin embargo, en los últimos días se anunció que pocas salas de cine podrán exhibir la película, noticia que sorprendió al público. ¿Dónde se va a poder ver?

Luego de su exhibición en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la producción nacional que reúne a Ricardo Darín y a Peter Lanzani como los fiscales Luis María Ocampo y Julio Strassera también tuvo su paso por el Festival de San Sebastián.

Argentina, 1985 se perfilaría como una posible nominada al Oscar

Ahora, es el turno de las salas de cine en el país en proyectar Argentina, 1985 a partir del jueves 29 de septiembre. Además, la película se estrenará en Estados Unidos y no se descarta que llegue a otros países.

Argentina, 1985: por qué se proyectará en pocas salas

Debido a que se trata de una producción de Amazon Prime Video, desde un principio se supo que luego de estar en cartelera, el film pasaría de manera automática a ser parte del catálogo de la plataforma de streaming, como es usual hoy en día. Sin embargo, solo estará disponible durante un mes en los cines.

Pero la productora anunció que el estreno de Argentina, 1985 no irá a todas las cadenas de cine del país y sólo será asignada a las carteleras de las salas independientes, más medianas y pequeñas. De esta manera, algunas provincias no podrán ver el film en su cine más cercano, como en el caso de Formosa.

La decisión tomada respecto a la película no recibió buenas reacciones, ya que el público hizo hincapié no solo en la importancia de ver películas nacionales en el cine, sino en la fuerte carga social y política del film: se trata sobre el juicio a las Juntas Militares, un tema sensible y bisagra para la historia argentina. Además, todo apunta a que se perfila a las nominaciones de los Premios Oscar 2023, por lo que mucha gente querrá disfrutarla en la pantalla grande.

Dónde ver Argentina, 1985

Mientras tanto, con ilusión de que más cadenas de cines puedan sumarse a exhibirla en sus pantallas grandes, los complejos que la pasarán son:

Atlas Cines

Cines Multiplex

Cinema Devoto

Cinemacenter

Sunstar

CPM

Dinosaurio

Monumental Rosario

Cines de la Costa

Las Tipas

Cinema La Plata

Cinema Adrogué

Lumiere Films

Cine Lorca

En ese marco, la gran mayoría de esos cines mencionados ya poseen la preventa de tickets para poder ver Argentina, 1985 a partir del jueves 29 de noviembre.