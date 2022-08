Better Call Saul llegó a su fin. El spin-off precuela de Breaking Bad se ganó al público de Netflix al elevar la vara cinematográfica que su serie original. De hecho, hay quienes afirman que la multi-nominada al premio Emmy “se parece más al arte que a una tira de la televisión” por los recursos que implementó a lo largo de sus capítulos.

Con el carismático Bob Odenkirk como protagonista, la serie trata sobre Saul Goodman, un estafador cuya verdadera identidad es Jimmy McGill que ayudó como abogado en la empresa criminal de Walter White en Breaking Bad. Con esa trama como premisa, los creadores abordaron un mundo de narcotráfico y estafas que se convirtió en una historia propiamente.

“Todos tendemos a ver las mismas cosas, y si no tienes cuidado, terminas haciendo lo que hacen los demás”, dijo uno de los creadores de la serie, Peter Gould, a The Wall Street Journal. En el afán por traer algo nuevo, en Better Call Saul se implementan encuadres inusuales al mostrar a los personajes o se ubica la cámara desde perspectivas que descolocan al espectador.

Es que tanto Gould como su compañero Vince Gilligan, explicaron a John Jurgensen para su nota en The Wall Street Journal, que esos recursos “ayudan a contar su historia sin apoyarse en el diálogo y la acción”. “Pero todo se reduce a una búsqueda para simplemente lucir diferente”, analiza el periodista.

Better Call Saul temporada 6: contar en imágenes, la prioridad de la producción

El recurso que más se destaca a lo largo de sus temporadas es la innovación al momento de expresar partes del argumento o características de los personajes a través de la composición de las imágenes. “Queremos que el público tema por la seguridad de un personaje, ¿cómo podemos decir eso sin palabras? ¿Y si la forma de hacerlo es el rayo de luz que entra por una ventana por la que no puede escapar?”, planteó Gilligan.

¿A qué se debe esta excelencia? Como explica Jurgensen, “el lenguaje visual de ‘Saul’ comienza con sus escritores”, ya que el desarrollo de cómo deberían verse las escenas es más extenso de lo normal. “Mucha gente piensa que escribir se trata de diálogo, pero para nosotros son los espacios entre el diálogo los más importantes”, explicó uno de sus creadores, sobre la prioridad al momento de pensar el aspecto visual.

La búsqueda de lo extraordinario en Better Call Saul

Siempre con un estilo que sale de la norma, los directores de Saul volvieron a llamar a Michelle MacLaren, la directora que estuvo a cargo de varios episodios ícono de Breaking Bad. La cineasta está desde la primera temporada en esta precuela y además se pone al hombro uno de los últimos episodios, que se transmitió en blanco y negro.

La peculiar utilización de los colores es uno de los puntos más destacados: las escenas que muestran eventos del futuro están en blanco y negro, para diferenciarlas del presente. Otra propuesta que busca algo diferente. En la apertura de la temporada 2, dirigida por Thomas Schnauz, Gene queda encerrado en un basurero, pero no usa la salida de emergencia por temor a atraer a la policía con una alarma. “Ahí está Gene luciendo tan patético como podía en su pequeño mundo en blanco y negro”, señaló Gould.

Queriendo hacer extraordinario lo ordinario o irrelevante, en Saul hay zooms a objetos que buscan ser símbolos de aspectos importantes de la historia. En la temporada 5, Jimmy deja caer su cono de helado cuando se sube a un automóvil para una tarea de cartel. En el siguiente episodio, la cámara vuelve a visitar el cono en la acera, ahora lleno de hormigas.

Con unas tomas que necesitaron de una persona que domara hormigas, lentes especiales y una minuciosa edición, el helado que cayó “cambió el mundo para estas diminutas hormigas”, indicó Gould. “Una de las cosas que teníamos en mente durante todo el programa eran los resultados caóticos de las decisiones. Especialmente para alguien como Jimmy, que ha tomado todo tipo de decisiones terribles desde el principio”, concluyó.