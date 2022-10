Bosé: la vida del artista español más provocador llega al streaming

Hijo de un famoso torero español -muy tradicional y conservador- y una estrella de cine italiana, sofisticada y moderna, Miguel Bosé estuvo destinado a romper estructuras y desafiar los cánones de su época.

Cuando sus padres se separaron fue todo un escándalo en la España de finales de los 60 y él, con tan solo 11 años, comenzaba a forjar su carácter seductor, fuerte, ambiguo y sobre todo disruptivo que lo convertiría en uno de los artistas ibéricos más icónicos de las últimas décadas.

Bosé vivió rodeado por un intencional halo de misterio. Siempre ha sido muy celoso de su intimidad, lo que dio pie a numerosas especulaciones y exageraciones sobre sus gustos y hábitos. La sexualidad libre y los excesos formaron parte de su imagen pública.

Hoy, a los 66 años, el artista decidió hacerse cargo de su leyenda y cuenta de primera mano, a través de dos actores que lo interpretan en distintas etapas de su vida, su intenso recorrido. "Bosé" cuenta con 6 episodios, cada uno de ellos centrado en una de sus canciones y relatando el contexto de ese momento; su inspiración, composición y grabación.

A través de flash-backs, la biopic recorre los distintos momentos de la vida del artista a partir de sus éxitos. El tiempo presente de la serie transcurre durante la promoción de su álbum multi Platino "Papito", un momento especial para Miguel en lo personal ya que fue cuando tomó la decisión de ser padre.

"Espero que sobre la base de la documentación que facilité a los guionistas, más el novelado que implica una ficción, la serie sea atractiva" declaró Bosé. "Los actores, José e Iván, son estupendos. Tengo mucha curiosidad. La vida de uno consta de muchas partes; la que se conoce es la parte pública, la musical donde interactúo con el público; y la personal que eran cosas que 'trascendían'" agregó.

Y prometió, hablando de sí mismo en tercera persona: "en la serie veremos la vida privada. Qué pasaba en la casa de Miguel Bosé, en su corazón, sus valores. Esto va a enriquecer la biopic seguramente". Pero aclaró: "luego está la vida íntima... esa no va a aparecer, nunca. Es mi último refugio, es lo que no se cuenta. No hay palabras para contarlo".

Los actores que encarnan a Miguel Bosé

Sánchez y Pastor, el Bosé adulto y el joven de la serie de Paramount+.

José Pastor e Iván Sánchez son los encargados de poner el cuerpo al artista español más escandaloso de los años 70 y 80. Pastor comenzó su formación en 2014 en su Málaga natal y alternó sus estudios de interpretación con clases de danza mientras trabajaba en

musicales durante los fines de semana, como La Bella y la Bestia o Peter Pan.

El primer papel televisivo llegó en 2018 con la serie de TVE La otra mirada y siguió con series como Hospital Valle Norte y Acacias 38. Debutó en la gran pantalla en el Festival de Cine de Málaga en 2019 con la película Al óleo y Cerdita, que se estrenarán en cines el próximo año.

José Pastor es el Miguel Bosé de la juventud, moderno y disruptivo.

Por su parte, Sánchez nació en Madrid, España y allí ha protagonizado series como Hospital Central (Telecinco), El Auténtico Rodrigo Leal (Antena 3), e Hispania, La Leyenda (Antena 3), entre otras.

Su papel destacado llegó en La Reina del Sur, una adaptación de la novela de Pérez Reverte. El año pasado ganó el Premio Maguey al Mejor Actor por la película Isaac, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Iván Sánchez es el Bosé más explosivo: maduro y sensual.

Miguel Bosé, leyenda y misterio

Superestrella internacional, Miguel Bosé cosechó docenas de premios por su música, siempre diferente y moderna. Su característica y resonante voz barítona produjo discos con gran variedad de estilos, desde pop adolescente, disco, new wave y post-punk hasta

el mainstream, art rock y dance-pop.

Con más de 30 millones de discos vendidos, sus temas han conseguido más de 70 números uno en los ránkings de diferentes países; y ha recibido múltiples reconocimientos que incluyen Premios Grammy, MTV Music Awards, Premios Billboard Latino, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o Premios Ondas.

En 2013 fue elegido Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en la ceremonia anual de los Latin Grammy.

Bosé - Estreno el 3 de noviembre en Paramount+