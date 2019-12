En el fondo, esta aparente historia de un no declarado matrimonio triangular (un hombre, su esposa y el amante de la esposa, también vecino de ambos, etcétera), es sobre la libertad individual y el amor en la madurez desde el punto de vista femenino. No le falta picaresca, pero no es picaresca. No le falta comedia galante, pero no es comedia galante. Es, ni más ni menos, un pequeño cuento humano narrado con la menor cantidad de artificios "de imagen" aunque sí, claro, se nota que todos "actúan bien". Un ejemplo bastante canónico de lo que ha sido siempre la comedia burguesa francesa, aunque en un universo -el sur de Francia- y con edades que funcionan como reflexión sobre el propio género.

Título original: Qui m’aime me suive!, Francia, 2018

Duración: 90’

Dirección: José Alcalá

Intérpretes: Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

Calificación: Apta para mayores de 13 años