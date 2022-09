Con el próximo TUDUM lleno de estrellas, Netflix refuerza su catálogo

Más de 25 millones de espectadores en 184 países tuvo el año pasado la primera edición del evento mundial para fanáticos de Neflix, al que denominó TUDUM. Por eso, desde la empresa de streaming confirmaron que habrá una segunda edición el sábado 24 de septiembre, que contará con cinco eventos mundiales en 24 horas.

En esta ocasión TUDUM promete revelar adelantos y entrevistas exclusivas de las próximas producciones de las plataforma. Durante las diferentes presentaciones a lo largo de la jornada habrá novedades de más de 120 series, películas, especiales e incluso videojuegos.

Y, lo "ganchero": más de 200 figuras de sus producciones, reunidas para contar las novedades de sus ficciones, entre las cuales se destacan nuevas temporadas y finales de series súper populares.

La lista completa de todo lo que se verá en el evento.

Este miércoles se presentó el tráiler del evento, cuya transmisión estará disponible en 29 idiomas. En el avance aparecen celebridades como Millie Bobby Brown, Chris Hemsworth, Jamie Foxx, Jason Momoa, Jamie Dornan y Gal Gadot, entre otros, conovocando a los fanáticos a no perderse TUDUM para enterarse de todas las novedades que se incorporarán a la cartelera de Netflix durante el próximo año.

Algunas de las producciones de las que habrá noticias son La Escuela del Bien y del Mal, Merlina, Alice in Borderland (segunda temporada), Stranger Things (quinta y final), Bridgerton (se viene la cuarta), La Casa de Papel (Corea), El País de los Sueños, Enola Holmes 2 (la peli de Millie Bobby Brown y Henry Cavill), Glass Onion: Un Misterio de Knives Out (secuela del aclamado filme) y Emily en París.

Dentro de lo hecho en Argentina, destacan las series Matrimillas (con Juan Minujin y Luisana Lopilato), El Reino 2, y la esperada biopic de Fito Páez, El amor después del amor.

Minujin y Lopilato protagonizan "Matrimillas".

El evento será emitido a través de todos los canales de Youtube de Netflix. Según informó la empresa, también habrá información sobre la nueva serie de los creadores de Dark, llamada 1899, y detalles de las nuevas temporadas de Élite, First Love, Glitch, Guns and Gulaabs, Heartstopper, Love is Blind: Brazil, Lupin, Manifest (una de las más populares que terminará con esta cuarta parte), y siguen los títulos.

Con el lanzamiento oficial de TUDUM (el nombre del evento imita el sonido que emite la plataforma de Netflix antes de iniciar cada película o serie) también se confirmaron los horarios para disfrutar de este evento.

Lo que hay que saber de TUDUM

El evento será transmitido a cuatro continentes con cinco programas diferentes, llevando a los fans en un viaje vertiginoso alrededor del mundo, organizados de la siguiente manera:

A las 23 del 23 de septiembre, TUDUM arranca con un emocionante show en Corea del Sur.

A las 2:30 de la madrugada del 24 de septiembre, los fans disfrutarán de una mirada divertida sobre las propuestas de India.

A las 14, comienza un programa de dos partes, la primera en los Estados Unidos y Europa y la segunda parte a las 15:30, en América Latina, las cuales incluyen sorpresas de otros países.

A la 1 de la madrugada del 25 de septiembre, estrellas de Japón cerrarán TUDUM con una celebración del entretenimiento japonés.