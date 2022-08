Cuatro documentales de música geniales para disfrutar en MUBI

This Much I Know To Be True

This Much I Know to Be True es un documental de Andrew Dominik sobre el proceso creativo de Nick Cave y Warren Ellis. Pero de ningún modo es el "puro registro" o la puesta en imágenes de un cúmulo de canciones perfectas. Dominik trata de capturar por qué y cómo los artistas crean. No solo eso: por qué crean lo que crean, cuáles son sus inteciones al escribir, al cantar, al componer. Y cómo se busca la belleza incluso cuando los temas son oscuros o cercano a la pesadumbre. Por eso, en su intmidad casi hipnótica, resulta una de esas películas felices sobre artistas en busca de algo nuevo. Es compañera de One More Time With Feeling, también de Dominik y Cave, pronto en Mubi.

Where are you, Joao Gilberto?

Por tres décadas, después de haber renovado absolutamente la música del Brasil y empujado ese movimiento que llamamos Bossa Nova, Joao Gilberto desapareció. Nadie supo más por dónde andaba, y solo algunos tenían una pista. El realizador suizo Georges Gachot decidió encontrarlo. El documental es por un lado un paisaje de Brasil -y de Río especialmente- como cuna de una revolución musical. Por el otro, un muy divertido y feliz cuento de detectives detrás de la joya "perdida" de la gran música brasileña. Una de esas películas que no pueden no disfrutarse.

Scott Walker: 30 Century Man

Es muy raro, muy original el caso de Scott Walker. Un músico que logró volverse, con su banda The Walker Brothers, en un ídolo juvenil en los años sesenta, sobe todo en Gran Bretaña, pero que distaba mucho de ser la imagen "típica" del ídolo masivo: un tipo retraído, amante de la música de Jacques Brel (de quien hizo covers) y finalmente un secreto bien guardado que puede bien describirse como "músico de músicos". Este documental nos pasea por esta historia completamente original y nos permite conocer una obra bella.

9 Muses of Star Empire

El K-Pop es uno de los fenómenos más grandes de la actualidad y además un gran productor de dinero para Corea del Sur. Este documental es extraordinario: muestra cómo la agencia Star Empire se dedica a crear un grupo de nueve chicas (llamado 9 Muses) y cómo se construye la contagiosa alegría y el tremendo ritmo de esta música-espectáculo. En cierto sentido, es un musical; en otro, un drama de superación. Pero sobre todo es el retrato de un negocio impiadoso que, en transparencia, muestra la alta competitividad en ese país.