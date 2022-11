Cuatro joyas inéditas para descubrir en Star+

Patinando a la gloria

Patinando a la gloria nunca tuvo estreno en la Argentina. Gran pena: merecía la pantalla grande por su despliegue coreográfico y cómico, la combinación de espectacularidad y absurdo. La historia es la de dos grandes patinadores artísticos que, por pelearse en público, son expulsados de la competencia individual. La única forma de volver es como pareja de patín y descubren que el reglamento no obliga a que sea mixta. Todo lo demás es puro absurdo, gigantismo cómico, ternura y un final que rompe cualquier idea de fantástico que pueda tener el espectador. Will Ferrell y Jon Heder están en la cumbre de su arte.

Sueños de libertad

No confundir con la homónima (en castellano) película con Tim Robbins: esta en realidad se llama The Inmigrant y es del gran James Gray. Narra cómo una mujer llega engañada a los EE.UU. a principios del siglo XX y es obligada a ejercer la prostitución, y el triángulo formado por ella, su proxeneta y el hombre que la quiere liberar. Una historia que bien podría haber ocurrido en la Buenos Aires de esos años, de paso. Genial trabajo no solo de Gray (de los mejores cineastas actuales, casi secreto) sino del elenco, tanto Marion Cotillard como Joaquin Phoenix (fetiche del realizador) y, sobre todo, Jeremy Renner.

Decisión final

Lo último que hizo Ivan Reitman fue esta comedia "deportiva" en la que no hay deporte: es el día en que los grandes equipos de foot-ball americano eligen promesas del amateurismo y un gerente (gigantesco, genial, extraordinario Kevin Costner) tiene que plantear estrategias para quedarse con los que él quiere. El elenco gigante (gran Dennys Leary, gran Frank Langella) y el suspenso del tramo final (es difícil entender todo hasta que finalmente se hace diáfano, gran mérito de la narracón) hacen que sea placer puro.

La herencia del sr. Deeds

Remake de un clásico de Frank Capra. Dicen que es sacrilegio decir que es mejor que la original porque aquí no está Gary Cooper sino Adam Sandler, pero seamos heresiarcas: ES mejor que la original. Un pibe más bueno que el agua se encuentra con una herencia tremenda, de sorpresa, y entre una periodista que no cree la historia (brillante Winona Ryder) y un par de villanos que quieren el dinero, trata de salir airoso. La cantidad de momentos cómicos, el cameo de John McEnroe y John Turturro la ponen cerca de la maestría.