"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" marca un hito en el streaming

La vara quedó demasiado alta para cualquiera que pretenda hacer una serie épica y fantasiosa. Apenas House of the Dragon (HBO Max) podría compararse con Lord of the Rings: The Rings of Power en cuanto a ser adaptación televisiva de una archifamosa saga literaria que despierta pasiones alrededor del mundo.

Pero si hablamos de presupuesto, no hay equiparación posible. La primera temporada de esta mega produccción que Prime Video estrena este viernes 2 de septiembre costó la friolera de 1.000 millones de dólares, marcando un récord. Al lado suyo, los 20 millones de La Casa del Dragón parecen una ganga.

El origen del mal en Rings of Power

La serie transcurre en una era anterior a los hechos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Estamos en la Segunda Edad de la Tierra Media, época en que el Señor Oscuro Morgoth, que azotó a todos sus habitantes en la guerra de la Primera Edad ya ha sido derrotado.

La fotografía es impresionante y remite a las trilogías dirigidas por Peter Jackson.

Es a través de Galadriel, quien en las películas fue encarnada por Cate Blanchett, que nos ubicamos en tiempo y espacio. En esta época la valiente elfa se convierte en guerrera luego de perder a su amado hermano en la guerra que Sauron, el sirviente más leal y sanguinario de Morgoth, desata en nombre del abatido Señor Oscuro.

Galadriel aprende por las malas el sentido de la palabra "muerte". Una legión de elfos abandonó Valinor y enfrentó a Sauron y su ejército. Si bien triunfaron, fue a costa de un enorme precio.

La protagonista es la galesa Morfydd Clark, que dota a su personaje de una fiereza contenida, que irá desatándose conforme se de cuenta que Sauron no sólo sobrevivió a las batallas sino que está escondido y reuniendo nuevas fuerzas.

El universo conocido, ampliado

En sus dos primeros episodios, Rings of Power nos presenta a la mayoría de los personajes principales, muchos de ellos antepasados de las razas que conocimos en las anteriores películas y sus libros.

Están los orgullosos y trabajadores Enanos, los simpáticos Harfoot (ancestros de los hobbit, antes de que asentaran en La Comarca) y por supuesto los Hombres.

Los Harfoot, parientes de los hobbits.

Ya desde entonces hay rispideces entre enanos y elfos, elfos y hombres, harfoot y cualquiera que sea más alto que ellos.

Son los sabios, bellos, bravos, cultos e inmortales elfos quienes guían mucho de lo que sucede en la Tierra Media. Los 7 principes en esta era son el príncipe Durin IV, interpretado por Owain Arthur, la princesa Disa, interpretada por Sophia Nomvete, Elrond (Robert Aramayo), Galadriel, Arondir, (Ismael Cruz Córdova), Bronwyn, interpretada por Nazanin Boniadi, y Halbrand (Charlie Vickers).

Galadriel deberá rebelarse; primero cuando, tras siglos de buscar a Sauron en los confines del mundo sin resultados, desobedece al rey que ordena que ella y su ejército vuelvan. Y luego, cuando "premiada" junto a su equipo con el retiro a una vida eterna sin más guerra, escapa: ella está convencida de que el enemigo sigue vivo, y se hace cada vez más fuerte.

Los orcos y otras criaturas oscuras empiezan a volver a la Tierra Media.

Nadie le cree a Galadriel. Sauron se ha escondido astutamente mientras perfecciona su poder y recluta más seguidores. Sin embargo, de a poco vemos los signos inequívocos de que la Oscuridad está retornando desde el Este, y esta vez será peor.

Por supuesto hay amor interracial, traiciones, momentos casi simpáticos y sobre todo un nivel de fotografía superlativo que nos retrotrae a la gran saga cinematográfica de Peter Jackson, mejorada aún más con las posibilidades tecnológicas de esta época.

Seguramente los lectores de la saga literaria tendrán sus observaciones. Pero si nos ceñimos a la obra audiovisual, todo indica que Lord of the Rings: The Rings of Power marcará un hito en las series del género.