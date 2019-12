El episodio IX Star Wars: el negocio del "tanque" y el final de la saga que lo inventó

Hoy, un día antes que en los Estados Unidos, se estrena en la Argentina Star Wars: Episodio IX:El ascenso de Skywalker. Es decir, la útima película de la tercera trilogía de La Guerra de las Galaxias, la película que cambió -para bien y para mal- el negocio del cine popular hace 42 años. Implica también el cierre de un año fronterizo para todo el negocio audiovisual: el crecimiento en el campo del streaming colocó gran parte de aquello que antes iba a los cines en el televisor del hogar, y eso se complementa con el hecho de que las salas solo quieren mostrar grandes espectáculos que los ayuden a vender snacks. Y, al mismo tiempo, la cantidad de personas dispuestas a pagar entradas para la pantalla grande, disminuye. Es decir: se estrena la última película de la serie que inventó este modelo de negocios. Su éxito o su fracaso serán, en cualquier modo, el punto final para cuatro décadas de cambio revolucionario.

Pero ¿qué es Episodio IX? En principio, una película grandota que recupera el espíritu del serial que los mejores "episodios" de la saga tienen (El Imperio contraataca y El despertar de la fuerza, ejemplos máximos). Hay un supervillano, un grupo heroico, dos o tres mundos por los que se debe viajar con sus consiguientes peligros, una misión, una relación conflictiva entre dos personajes que pueden o no ser la heroína y el villano, y una batalla final. No es spoiler decir que, como todo cuento de hadas, tiene un final feliz. Incluso es mejor decirlo porque eso aumenta el suspenso respecto del cómo: la película logra, en la mayor parte de su metraje, sostener la idea de que todo puede caer, aunque algunas soluciones son un poco apresuradas. En esos casos, da la impresión de que el director y guionista J.J. Abrams y el coescritor Chris Terrio se dan cuenta de que lo importante, en un mundo de naves espaciales y monstruos amables, no es precisamente la plausibilidad, y optan por un humor cercano a la autoparodia. Otro acierto es que el autosacrificio martirizante que aparecía en Episodio VIII ha sido sustituido por la piedad y la esperanza. No faltan torpezas que denotan cierto apresuramiento por terminar la producción a tiempo, ni baches. Pero en conjunto, se disfruta.

Es decir, Episodio IX es en parte una necesidad (cerrar un ciclo que produce miles de millones de dólares y que tiene su producción pautada desde hace siete años) y en parte un juego para fans y conocedores, que hoy, instalada como está La Guerra de las Galaxias en el imaginario colectivo, son suficientes como para justificar el gasto. George Lucas, en 1977, creó la industria del tanque fantástico para toda la familia. Hoy es el modelo dominante. Y la falta de sorpresa de esta película, su esfuerzo por conquistar el ojo, sus soluciones abruptas, su espectacularidad episódica, son producto del estado de cosas en el negocio. Algo de arte se cuela, y algo de placer, y algo de inocencia. Algo, nomás.