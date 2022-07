I love that for you: el mundo de las televentas en una comedia peculiar

Una nena enferma de cáncer mira deslumbrada el canal de televentas desde su cama del hospital. Se entusiasma con la pulsera que están ofreciendo pero también con la presentadora: sueña con estar algún día frente a las cámaras. Sueña con ser como esa mujer que se mete en los hogares y vende ilusiones. Años después hará lo que sea para lograrlo, incluso mentir sobre su enfermedad.

Paramount + acaba de estrenar "I love that for you" ("Me alegro por ti") una comedia negra entrañable y bastante particular. Joanna Gold es la protagonista de la historia, una sobreviviente de leucemia, solitaria, que vive con sus padres y trabaja en un supermercado. Hasta que un casting del canal de estilo "llame ya" le da la oportunidad que anhelaba. Pero las cosas no salen del todo bien y cuando están a punto de despedirla, miente diciendo que el cáncer volvió. A partir de ahí, se debate entre mantener el engaño y disfrutar sus beneficios o confesar la verdad.

La comediante Vanessa Bayer, ex Saturday Night Live, es el corazón de la serie. Creó, escribió y protagoniza esta historia basada libremente en su propia vida. La actriz tuvo leucemia cuando era adolescente y el humor fue parte fundamental de su camino de recuperación. Esa impronta autobiográfica le da a la serie una potencia conmovedora.

Osada en su combinación de elementos, la tira desafía tabúes sobre la enfermedad y además pone en escena de manera hilarante la crueldad de la lógica comercial de los programas de TV y los negocios a cualquier costo (humano). Además de la competencia feroz entre varios compañeros de trabajo, presentadores que tienen literalmente vendida su alma y personalidad al mercado.

Junto a Vanessa Bayer hay un rostro reconocible: Molly Shannon ("Other People", "Superstar"). Ella es Jackie, la estrella del canal "llame ya" desde hace décadas, la diva del telemarketing que inspiró a la protagonista en la infancia y que después será su mentora. Integran también el elenco Paul James, Ayden Meyeri, Matt Rogers, Jenifer Lewis, Bess Armstrong y Jason Schwartzman.

La mezcla de elementos de la propuesta es disonante pero es justamente a partir de las asociaciones impensadas que surge muchas veces el mejor humor. Bayer confesó en una entrevista a Chilevisión: "Siempre he amado las compras desde casa. Siempre me ha encantado la forma en la que venden las cosas, la forma en la que hablan, así que siempre me amé ese mundo". Así nació la idea de combinar su experiencia de tener cáncer con la industria de las telecompras.

Sobre su dolorosa experiencia con la enfermedad, la actriz cuenta: "La leucemia que me diagnosticaron a los 15 años influenció mucho en mí, porque obviamente fue algo difícil de enfrentar, pero también tuvo un lado entretenido ya que había varías ventajas y me podía librar de varias cosas. De cierto modo, recibía un tratamiento especial. Y yo quería explorar eso en este show: la idea de que cuando estás pasando por un momento difícil te tratan diferente, y cuando se acaba ese momento o se olvidan, como que extrañas la forma en la que te trataban", señala.

Son ocho episodios y están disponibles en la plataforma de Paramount +.