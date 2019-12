La serie de Disney+ The Mandalorian se volvió el contenido más pirateado de Internet

El lanzamiento en los Estados Unidos, Canadá, Holanda y Nueva Zelanda de Disney+ el pasado 12 de noviembre fue una de las noticias del año para el mercado del audiovisual, incluso si aún no se sabe a ciencia cierta cuándo la plataforma de video on demand estará disponible en el resto de los mercados (sí que en Europa tendrá, al menos tentativamente, debut en marzo). El contenido estrella fue la serie creada por Jon Favreau (Iron-Man, El libro de la selva, El rey león) The Mandalorian, que transcurre en el universo de Star Wars y se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más pedidos on demand. También de los contenidos de los que más se habla y que más se difunden. Y, ante la imposibilidad de la mayor parte de la Humanidad conectada a Internet de verla, probablemente el contenido más pirateado en años.

Aunque no hay un número concreto, los sitios especializados en el análisis de la piratería y el "comercio" de torrents en Internet aseguran que The Mandalorian es, ya, el programa de televisión más pirateado de 2019, por encima -y creciendo- de la última temporada de Game of Thrones, que mantenía el título. Las razones son muchas. La primera y principal, que -como se menciona más arriba- el contenido no está disponible en la mayor parte del mundo. Pero las conversaciones al respecto surgen en tiempo real, al mismo tiempo que cada episodio "debuta" en la plataforma. No otra cosa sucedía con GoT o ahora con Watchmen: los fans quieren comentar lo que ven al mismo tiempo en que lo ven. Lo que implica que, si el contenido tiene mucho peso, ha sido ampliamente promocionado y no está fácilmente disponible, van a piratearlo. No otra cosa pasa con los hasta ahora cuatro episodios de la miniserie del cazador de recompensas galáctico.

Variety informa, además, que los requerimientos en redes sociales y en las búsquedas de Internet del programa se han transformado en récord. Hay un número promedio respecto de cuánto se suele buscar sobre una serie más o menos "común". Los grandes éxitos son los que superan ese promedio. Hasta ahora, la más requerida había sido Game of Thrones, que se buscaba 28,3 veces más que cualquier otra serie, seguida por Stranger Things (19 veces más) y The Crown (15 veces más). The Mandalorian es buscada 31,9 veces más que cualquier otro programa de televisión promedio, y encabeza la tabla. Eso va parejo -en gran medida para eso son las búsquedas- con la cantidad de usuarios que piratean la tira, que además puede encontrarse en muchos formatos incluyendo 4K.

La pregunta es si es un "descuido" de Disney o, por el contrario, una lateral e inteligente manera de permitir la difusión de marca y contenido antes de que la plataforma tenga difusión en ciertos territorios. Una "muestra gratis" no declarada que genere entusiasmo. Después de todo, algo así sucedió con Game of Thrones, cuyos responsables elogiaban la piratería como atractor de suscripciones.