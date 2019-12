De la comedia oscura al drama o el romance, de los tiempos de antaño a nuestros días, los relatos de Room 104 no comparten género, tiempo ni personajes pero transcurren en un mismo escenario: una habitación de motel. La tercera temporada de esta serie antológica creada por los hermanos Jay y Mark Duplass (que participaron en distintos roles en tiras como Animals, Togetherness, Transparent o The Morning Show) ya está disponible en HBO GO.

Como sucede muchas veces en este tipo de propuestas de antología de historias sin conexión (al estilo Black Mirror o La dimensión desconocida que tuvo recientemente una remake), el resultado es irregular y no todos los capítulos convencen. Sin embargo, la excitación de descubrir siempre un relato inesperado y cierto espíritu experimental hacen que valga la pena indagar en el surtido.

Son 12 capítulos de una duración cercana a la media hora narrados como pequeños cuentos, siempre con algún giro sorprendente, personajes peculiares, situaciones originales. La consigna espacial del cuarto 104 como escenario único de los acontecimientos otorga a los episodios un estilo bastante teatral.

Un hombre que busca la cura a un padecimiento crónico en su piel; el cuidador de un animal exótico que quiere hacer una venta; dos hermanos que se reúnen para hacer una inversión: las historias tienen disparadores sugerentes o conflictivos. Según la revista Indie Wire, los capítulos imperdibles son 3, 7, 9, 11 y 12. Pero cada uno puede armar su lista propia.

El elenco de esta tercera temporada cuenta con la participación de Luke Wilson (la cara más conocida), Christine Woods, Catalina Sandino Moreno, Sam Richardson, Tony Plana y Angie Cepeda, entre otros.

Abrir la puerta de ese cuarto típico de hotel de carretera siempre será una aventura tentadora que depara sorpresas para el televidente.