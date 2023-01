Laura Laprida y Bernardo Flores nos hablan sobre la vertiginosa Express 2

La historia de Bárbara (Maggie Civantos, “Vis a Vis”), una psicóloga criminalista que intenta superar el trauma de un violento secuestro del que fue víctima, dio un brusco giro sobre el final de la primera temporada de esta serie de acción, original de Lionsgate+ (ex Starzplay).

Su nuevo trabajo en el sector privado, como líder de un equipo de elite que trabaja para una particular y discreta agencia, Zentral Risk, que resuelve secuestros en tiempo récord, no sólo la hizo revivir su pesadilla sino que la sumergió en nuevos conflictos personales y profesionales.

En la segunda temporada que se estrena este viernes 20 de enero, encontramos a Bárbara con una gran sed de venganza para con las personas que secuestraron a su hija. Mientras cree que está luchando contra un sistema corrupto, sospecha que ese mismo sistema hoy es su “propietario”, y los alcances de la conspiración para mantener a la sociedad dominada por el miedo son enormes, y cercanos.

La primera temporada terminó a pura tensión.

Mientras su relación con su ex pareja, el policía Santa (Esteban Meloni) atraviesa nuevas e impensadas tormentas, un nuevo vínculo afectará su vida: la misteriosa Asia (Laura Laprida), hija de su jefa en Zentral Risk, la poco confiable Sra Ortega. Laprida y Bernardo Flores (Leo Malasangre) charlaron con BAE Negocios sobre lo que veremos en esta nueva entrega.

-¿Laura, qué nos podés contar de Asia?

LP: -Es un personaje muy sensible, porque ha vivido muchas cosas. Se ha criado básicamente sola, estuvo internada en Buenos Aires, en Edimburgo... anduvo “boyando” por la vida, es de alma libre. Tiene un “don”, producto de los múltiples excesos que ha tenido en la vida, y con eso aporta un nivel de sensibilidad al equipo “Express”.

-Bernardo, Malasangre es quizás el personaje que más mutó con el correr de los episodios, ¿Cómo lo encuentra esta segunda temporada?

BF: -Esta temporada Leo busca ser bueno, enamorarse, un arrumaco al corazón. Él quiere dejar su pasado, empezar de cero, una segunda oportunidad. Tenía “agruras” en su vida pero está comenzando a medicarlas.

-¿Qué te sedujo de este proyecto Laura?

LP: -Que la líder sea una mujer, me parece espectacular, que ella (Civantos) se cargue con todo. Está muy bien escrito además.

Laura junto a la protagonista, Maggie Civantos.

Apreciaciones personales

Como serie hecha en España, Express aborda no solo la “industria del secuestro” que creció dramáticamente en ese país durante los últimos años, sino también el fenómeno inmigratorio y una de sus consecuencias: la discriminación contra el extranjero.

Bernardo Flores, mexicano y estrella de Pasión de Gavilanes 2 comentó que “a mí me pasó, claro, malditos discriminadores. Pero en todos lados sucede: por ser bajito, por no tener cierto peso, en algunos lugares por ser moreno... yo soy una persona que tiene muy claros sus valores y respeto a todos. Me pasó, pero hay que seguir adelante, habemos muchas personas que pensamos distinto en este mundo”.

-¿Cómo tratará la serie el asunto de la corrupción institucional?

-Mi personaje no está en esa órbita de corrupción, es algo que más bien atañe al personaje de Maggie y uno nuevo, un policía (el nuevo comisario, Alejo Sauras) pero tristemente la corrupción siempre está, siempre existirá gente así. A veces las cosas hay que saber utilizarlas para un bien. Creo que Bárbara logrará “torcer” las cosas para bien.

Por el lado de Laura, luego de trabajar aquí en algunas ficciones como “Historia de un Clan”, sobre la familia Puccio, decidió mudarse a Europa para impulsar su carrera.

-¿Cómo es la relación entre tu famosa familia y tu carrera?

-Obviamente que todas las familias opinan, pero siempre para bien. Yo puedo contar con ellos, estando a la distancia a veces llamo a mi mamá (María Eugenia Fernández Rousse) cuando tengo que tomar alguna decisión. Además ella vivió en Madrid dos años, de hecho conoció a mi padre (Horacio Laprida) aquí, así es que necesito que me aconsejen, somos un equipo y la verdad es que me cuesta cortar el cordón umbilical. Hace tres días que volví de Buenos Aires y ya hablé horas con mi mamá por Facetime (risas).

Laura junto a las Trillizas de Oro, sus famosas madre y tías.

-¿Dónde sentís que estás parada con tu carrera desde que viajaste a España?

-Yo creo que muy bien, de hecho estoy entrando en mi tercer año acá y ya hice 5 series, estoy feliz. Me vine porque quería un giro más internacional para mi carrera, pero estoy en permanente contacto con mis representantes de Argentina también. Lo que pasa es que estoy a full acá, mañana ya tengo otro rodaje. Fue una linda apuesta.

-¿Cómo se combina la radióloga con la actriz?

-En principio se combinaban pero luego se me hizo muy difícil porque había más demanda en la parte de actuación y tuve que decidir. La prioridad siempre fue la actuación para mí, si bien dejé mi trabajo en el hospital con mucho dolor porque me gustaba mucho.