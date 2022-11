Pese a los estrenos de los últimos meses, Netflix atraviesa un año complicado en relación con su número de subscriptores, algo que obligó a la empresa de streaming a implementar una serie de medidas para con los usuarios, incluyendo uno de los incrementos más altos en la historia de la plataforma de streaming.

Se trata de un aumento del 60%, que afectará primero a los usuarios nuevos. Es decir, quienes contraten el servicio pagarán un mayor precio que los usuarios actuales. Sin embargo, a los suscriptores más antiguos también les llegará la suba, con un poco más de tiempo de ventaja. Será desde el 26 de diciembre.

Ahora, con el aumento, el precio de Netflix según cada plan pasará a ser:

Plan Básico : $699 ($1.230 final, con impuestos)

: $699 ($1.230 final, con impuestos) Plan Estándar : $1.299 ($2.286 final)

: $1.299 ($2.286 final) Plan Prémium $1.899 ($3.342 final)

Ante este panorama, no son pocos los usuarios que se vuelcan a otras alternativas más económicas dentro del abanico de ofertas que actualmente existen dentro de las plataformas de streaming.

1) Disney+

Uno de los competidores más acérrimos de Netflix. Esta plataforma está respaldada por, valga la redundancia, Disney. Esto significa que no solo tiene disponible en su catálogo todo lo producido por la compañía de Mickey Mouse, sino también las series, películas y documentales de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic.

Disney+ precio: $385 por mes o $3.850 al año (final)

2) Star+

También propiedad de Disney, Star + surgió a partir de la compra de Fox, y, por lo tanto, heredó todo su catálogo, además del contenido de otras subsidiarias. Con las series con su punto fuerte, esta plataforma cuenta con las temporadas completas de Los Simpson, This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Grey’s Anatomy, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X Files y Prison Break, entre otras.

Disney+ y Star+ precio: $995 por mes (final)

3) Amazon Prime Video

Otro de los grandes competidores de Netflix. En el último tiempo incorporó una serie de producciones argentina de renombre a su catálogo, siendo "Argentina,1985" el caso más importante. Sin embargo, los grandes "tanques" de la plataforma son la oscura serie de superhéroes The Boys y la megaproducción del mundo del Señor de los Anillos "Anillos de Poder".

Amazon Prime precio: $319 al mes ($572,82 final, con impuestos)

4) HBO Max

HBO Max es un servicio de streaming propiedad de Warner Bros, y de manera similar a Disney +, no solo incorpora a su catálogo producciones exclusivas de HBO, sino de otras subsidiarias pertenecientes al conglomerado Warner.

“ House of Dragon”, “Game of Thrones”, “Westworld”, “Sex and the City”, “ The Big Bang Theory”, “Watchmen”, "The Wire" y “Euphoria”, son algunas de sus series más aclamadas. Mientras en el sector de películas se destacan las sagas de Harry Potter, el Señor de los Anillos, y el Universo Cinematográfico de DC.

Plan móvil : $389 ( $680,75 final )

: $389 ( ) Plan Estándar: $499 ($873,25 final)

5) Pluto TV

A diferencia de las opciones anteriores, esta plataforma de streaming propiedad de Viacom CBS Paramount es gratuita. A su vez, además de su catálogo tradicional de películas y series, también cuenta con sus propios canales de televisión. Incluso actualmente transmite Gran Hermano las 24 horas.

El catálogo tiene grandes éxitos de series y telenovelas, como es el caso de "Bob Esponja", "Naruto", "South Park" y las producciones argentinas "Casados con Hijos", "Botineras", "Esperanza Mía", "Chiquititas" y hasta varias temporadas de "Por el mundo" conducido por Marley.