Netflix estrenará Pamela: una historia de amor, el documental que pone foco en cómo Pamela Anderson pasó de ser reconocida como una estrella de Hollywood a que su carrera cambie para siempre a raíz del video sexual que filmó con su marido Tommy Lee. Su vida no volvió a ser la misma desde entonces: depresión, exclusión en la industria y problemas financieros son algunos de los puntos que la marcaron en las últimas décadas.

La vida de Pamela Anderson se salió de su control cuando protagonizó con el músico el primer video viral de la historia: un video casero en el que tenían relaciones sexuales, y que se filtró de modo tal que salió en medios de todo el mundo. "Tuve que hacer una carrera con las piezas que quedaron", dice la actriz en el trailer promocional.

Casos como el de Britney Spears y Amy Winehouse son algunos de los que más destacan en Hollywood: mujeres artistas que la fama les arruinó la vida y buscaron reconstruirse a partir de los escombros. Ahora, Anderson sigue los mismos pasos y le da voz a su propia historia para poder tener la redención que merece.

Pamela Anderson vuelve a su video sexual y cuenta su versión de los hechos.

"Con sus propias palabras y a través de videos y diarios personales, Pamela Anderson cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y su escandaloso video sexual", dice la sinopsis de Pamela: una historia de amor.

"Bloqueé de mi vida esa cinta robada para poder sobrevivir y ahora que está volviendo me da náuseas. Quiero tener el control de la narrativa por primera vez", expresa la modelo que dio el salto a Hollywood gracias a su papel en la serie Baywatch, en la que usaba su icónico traje de baño color rojo para correr por las playas.

“No sé si era buena actriz, no sabía lo que hacía. El director nos decía: ‘Finjan que es real. ¡Acción!” o “Si una escena no funcionaba decían: ‘Más gaviotas’ y alguien lanzaba galletas”, admite Anderson en el documental, rememorando lo mucho que se divertía durante la filmación de Baywatch.

Anderson muestra su lado más humilde y honesto: ella sabía que no era una gran actriz, que lo que vendía era su cuerpo y su sex appeal. “Siempre digo que fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack”, bromea en el largometraje, según adelantó El País.

Pero había una gran distancia entre eso, lo que ella estaba dispuesta a mostrar y a hacer, y la avasallante irrupción en su privacidad que significó la filtración de su video sexual con Tommy Lee. En él se mostraba una relación íntima entre dos adultos, un matrimonio, que no debía ser vista más que por sus ojos. Y a pesar de que lo que buscaban de ella era su factor sexual, el público y la industria la juzgó con una dureza que terminó por arruinar su carrera.

City Hunter y el perfume de Cupido (2018), Guardianes de la bahía (2017), El instituto (2017), The People Garden (2016), Blonde and Blonder (2008), Guardianes de la bahía: boda en Hawaii (2003) y Guardianes de la bahía (1992) son algunas de las películas que integran la filmografía de Anderson.

Documental de Pamela Anderson en Netflix: cuándo se estrena

El auge de su fama terminó abruptamente tras la filtración del video. Sus ingresos ya no eran los mismos, y no supo gestionar bien su fortuna. “No soy buena con el dinero. Solo quiero que mi tarjeta de crédito funcione y poder hacerme las uñas”, expresa sobre sus problemas financieros Pamela Anderson en el documental, que llega a Netflix el 31 de enero para formar parte del catálogo de la plataforma de streaming.

Pamela Anderson y Tommy Lee, una de las parejas que marcaron la cultura pop

No es la primera vez que la vida de Pamela Anderson es plasmada en la televisión. Hace un par de meses atrás se estrenó Pam & Tommy, la miniserie disponible en Star+ y protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, que aborda el mismo escándalo y la batalla judicial por los derechos del video sexual que se filmó en la luna de miel de la pareja en 1995.

Así que esta es la primera vez que la modelo cuenta en primera persona todo lo que ocurrió en su vida, pasando por su infancia y sus primeros días como conejita de Playboy hasta su estrellato internacional gracias a las películas que se vio opacado por la filtración del video.

A partir de ahí, Anderson contará cómo eso logró afectar su vida y cómo supo reconstruir su vida y balancear esa faceta controversial con la de ser mamá y activista hoy en día.

Anderson tuvo control total sobre lo que se cuenta en el documental, ya que uno de sus dos hijos, Brandon Lee, es productor. Además, lanzará Love, Pamela un libro mezcla entre autobiografía y poemario que saldrá a la venta en Estados Unidos este mes.