Qué chances tiene Argentina, 1985 de llevarse el Oscar

La revista Variety publicó un interesante artículo sobre cómo se elegirán a partir de este año las candidatas al Oscar a Mejor película internacional (lo que solía ser "película extranjera" o "en idioma no inglés"), categoría importante porque implica la posibilidad de negocios con Hollywood y una buena fuente de ingresos gracias a la distribución internacional para filmes que hoy tienen difícil acceso al gran sistema de exhibición. Por años, esta categoría la votaba un comité; desde hace un tiempo, cualquiera de los 9600 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood puede hacerlo. Y Variety incluye además las posibles contendientes, entre las que, sí, figura Argentina, 1985.

Primero, el sistema. Cualquier miembro de la Academia puede proponerse para votar. Una vez aceptado, se le asigna uno de once grupos de películas (cuatro de nueve, el resto de ocho) en el que se dividen las 92 propuestas por los diferentes países. El votante debe ver obligatoriamente las películas de su grupo como mínimo y luego rankear esas películas de 1 a 15 puntos. Puede, además, ver y votar por alguna que no forme parte de su "grupo asignado". En última instancia, el premio no es para la "Mejor película" sino para "La película que más le gustó a los votantes". Según este sistema, figurar en varias listas con diferentes puntajes, sirve. El 21 de diciembre se conocerá un primer corte de 15 filmes del que, en enero, surgirán las cinco nominadas finales.

Así que, como siempre, lo que importa es que el filme sea conocido. Si en el grupo "obligatorio" que toca a un votante no hay nada que lo satisfaga, puede elegir otro filme cualquiera para ponerle puntaje máximo. Esto implica que las películas con mejor campaña publicitaria tienen más chances. Este año, Variety coloca como favoritas Sin novedad en el frente (Alemania, apuesta de Netflix muy fuerte); Close (Bélgica, sobre la amistad de dos chicos de trece años); Saint-Omer (Francia, sobre el juicio a una mujer que asesinó a sus hijos); Holy Spider (Dinamarca, la búsqueda de un asesino de prostitutas en Irán), y Decission to leave (Corea del Sur, otro thriller de Park Chan-wook, creador de Oldboy).

¿Y Argentina, 1985? Variety la pone a la cabeza en el segundo pelotón de filmes, el de los que pueden sacar "menos" puntos pero figurar en muchas listas. Para medios latinos y de habla hispana, es la verdadera favorita junto con Sin novedad en el frente. Y además, tiene -como la alemana- una gran empresa detrás, Amazon, que seguramente genere campaña -el Oscar, cualquier Oscar, es también relaciones públicas y marketing- para empujarla a la lista definitiva. Sería la octava nominación argentina (después de La tregua, Camila, La historia oficial -ganadora-, Tangos, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos -ganadora- y Relatos salvajes) y las chances son grandes.