La temporada de premios de este año sorprendió con Cate Blanchett interpretando a un directora de orquesta alemana en Tár, la nueva película de Todd Field que tiene seis nominaciones a los Premios Oscar 2023. La protagonista ya ganó el Globo de Oro como Mejor Actriz. ¿Cuándo se estrena en Argentina?

En lo que se dice que puede ser el papel de la carrera de la actriz y que podría darle un Oscar como Mejor Actriz, en esta ocasión Blanchett se pone en la piel de la precursora directora de una importante orquesta alemana. Un papel que para ella fue "enigmático".

"Tár está en la cúspide de su carrera, mientras prepara el lanzamiento de un libro y la muy esperada dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. A lo largo de las semanas siguientes, su vida comienza a desmoronarse de un modo singularmente moderno. El resultado es un examen mordaz del poder, y de su impacto y durabilidad en la sociedad actual", dice la sinopsis.

Cate Blanchett se pone en la piel de una directora de orquesta "enigmática".

El director del film, Todd Field, expresó sobre la actriz y su desafiante papel: “Este guion fue escrito para una artista: Cate Blanchett. Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar".

"Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”, agregó.

Por su parte, Cate Blanchett señaló sobre su personaje: "Al igual que muchas de las personas que tienen posiciones de autoridad, que respiran el aire enrarecido de las orquestas titulares como las de Alemania, Tár es enigmática. Para mí eso fue un reto a la hora de dar vida al personaje y encontrar los momentos que permitieran al público conectarse con su experiencia —porque ella es una mujer que realmente no se conoce a sí misma".

Tár obtuvo seis nominaciones al Oscar 2023.

El elenco de Tár es acompañado por Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong, Sylvia Flote, Adam Gopnik, Mila Bogojevic y Zethphan Smith-Gneist.

Tár, con Cate Blanchett: cuándo se estrena en Argentina

Tár de Todd Field ya tuvo su estreno en algunas salas de cine del mundo. En Argentina, se estrena el jueves 9 de febrero y compartirá cartelera con otras películas nominadas al Oscar, como Los Fabelman de Steven Spielberg, Los espíritus de la isla y Avatar 2.

Tár llega a los cines el 9 de febrero. Poster: UIP.

La nueva película de Cate Blanchett recibió seis nominaciones a los Premios Oscar 2023, siendo as categorías de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Montaje.