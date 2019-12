The Witcher: la épica de matar o morir

Con apenas ver el trailer, se adivina que "The Witcher" apunta a ocupar ese enorme lugar que dejó "Game of thrones": el de la fantasía épica y el medioevo mágico. Pero, luego de haber visto gran parte de los 8 episodios de la primera temporada que Netflix estrena este viernes 20, hay que señalar que la serie encabezada por Henry Cavill es aún más compleja.

Será más sencillo para los fans de las novelas originales del polaco Andrzej Sapkowski y los aficionados al videojuego que desde su lanzamiento en 2007, es considerado de los mejores en mercado. El propio Cavill, que visitó hace unos días nuestro país para presentar la ficción en la Comic Con, se declaró fanático gamer y contó que debió leer dos veces cada libro de la saga antes de meterse en la piel de Geralt de Rivia.

Se trata de un héroe particular, un brujo, creado a partir de la magia, un mutante tan poderoso como temido y bastardeado allí donde vaya. Geralt deambula en soledad por el Continente, una tierra vasta y peligrosa donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar. En estas tierras, el bien y el mal no se identifican fácilmente. Su protagonista es en esencia bueno, pero suele verse implicado en situaciones desagradables adonde lo lleva su sentido de la justicia, a pesar de que su negocio tiene que ver con matar. Por algunas monedas, Geralt acaba con los monstruos que azotan los pueblos. Es un mercenario que, producto de su propia génesis, no tiene la capacidad de amar ni sentir.

Dos mujeres serán clave en este viaje. Yennefer (Anya Charlotra) es una chica deforme y maltratada por todos hasta que una maestra de hechiceras la encuentre y la adopte como discípula. Yennefer se revelará pronto como una poderosa hechicera con ambiciones desmedidas, y renegará del lugar que el Consejo había dispuesto para ella en la corte de un rey. Su camino, a veces oscuro, se cruzará con el de Geralt.

Por otro lado Ciri, (Freya Allan) es una princesa que huye de la destrucción de su reino y la muerte de su familia, pero al mismo tiempo descubre que tiene descomunales poderes. Es buscada por hombres crueles que asesinan todo a su paso, convencidos de que el poder que ella encierra es la clave para dominar al Continente. Ciertos hechos del pasado, previos a su nacimiento, la vincularán para siempre con Geralt de Rivia, a quien deberá hallar para conocer su destino.

Entre líneas (o no tanto) hay un mensaje relacionado con el respeto al diferente, a priorizar el interior por sobre lo superficial. Se ve cómo distintos seres el protagonista incluido- son atacados por el mero hecho de ser distintos. Y, adaptado a estos tiempos, un claro empoderamiento femenino: ellas son las que toman las decisiones más difíciles, las más poderosas e intrigantes.

Esta es una historia con tantas "capas" narrativas como personajes: los elfos viven en ghettos en las montañas, luego de haber perdido la guerra con los humanos hace años, pero el odio entre ellos sigue vivo. Hay muchos brujos de distinta calaña y poder, cambiadores de rostro, y asesinos por doquier. "The Witcher" es cruda en lo que a muertes se refiere hay una en particular bastante fuerte- y aunque no escatima erotismo, tiene quizá su mayor atractivo en la variedad de criaturas y hechizos que se ven en cada episodio. Narrada en tiempos diferentes, exige mucha atención del espectador para no perderse en un recorrido fantástico que no aburre nunca.