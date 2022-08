Sólo basta mirar nombres de las calles, señalizaciones que hacen referencia a cuerpos masculinos, cambiadores para bebés frecuentemente en baños femeninos, largas colas para acceder a ellos, o las veces que debemos cambiar los trayectos que recorremos por no sentirnos seguras en espacios públicos poco iluminados, para comprobar que nuestros entornos urbanos no son neutrales y, por ende, la "experiencia de ciudad" no es la misma para hombres y mujeres.

Ante un inminente futuro urbano, que prevé hacia 2050 más de un 85% de la población latinoamericana viviendo en ciudades, en un contexto en el que la tecnología atraviesa cada vez en mayor medida nuestras vidas y en el que las ciudades se enfrentarán a momentos de crisis climática, social y económica, aparece la necesidad de migrar hacia una gestión inteligente y sostenible de nuestras urbes: transformarse en "smart cities".

Con ello, la oportunidad de repensar, diseñar y planificar ciudades inteligentes que, esta vez, incluyan la perspectiva de género entre las dimensiones ineludibles para generar entornos que garanticen el derecho a la ciudad a "todas" las personas. Esto abarca desde aspectos como movilidad, seguridad, políticas de equidad e igualdad de accesos, así como el diseño y uso de los espacios públicos.

En este camino es importante comenzar poniendo el tema en la agenda pública, contar con mayor representatividad de mujeres en cargos públicos y en el desarrollo y diseño de tecnologías e innovaciones urbana. En fin: más mujeres en política tomando decisiones, más mujeres "en" y "con" tecnología escribiendo una nueva era en el diseño urbano.

En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López desarrolló la Política Pública de la Bicicleta que tiene entre sus principales objetivos garantizar una mayor participación de las mujeres en el uso de este tipo de movilidad, ya que representan sólo el 24% de los viajes diarios en bici.

De igual manera, vale observar de cerca la gestión de alcaldesas como Anne Hidalgo (París) y Ada Colau (Barcelona), que además de ser ciudades referencia en materia de smart city vienen poniendo foco en la visión de ciudad con perspectiva de género.

Que las mujeres conformen la mitad de la población no es meramente un dato estadístico, es uno de los sobrados indicadores y motivos para que su participación en los grupos de personas que toman decisiones y en la población destinataria de las soluciones sea un tema prioritario en la agenda global.

Directora de Trend Smart Cities