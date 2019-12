En Argentina existen hoy muchos de tipos de cambio, a los que se tendrá acceso de acuerdo a diversas cuestiones como si se trata de un individuo o una empresa (minorista o mayorista), los fines para los cuales se recurre al mercado cambiario y a través de qué entidad se accede.

Para comenzar, las entidades suelen diferenciar el dólar para la compra (tipo de cambio al que el banco compra al individuo) y para la venta (tipo de cambio al que el banco vende), en dónde el primero es más bajo que el segundo. Siendo la diferencia entre ambos, la ganancia que obtiene la entidad por el servicio prestado.

Un ahorrista minorista podrá acceder a comprar dólares a través de bancos y casas de cambio tradicionales, bancos y casas de cambio online o en el mercado paralelo. Las entidades online, como por ejemplo dólar IOL, suelen ofrecer tipos de cambio más favorables que los tradicionales, es decir un dólar más barato para la venta y más elevado para la compra, ofreciendo de este modo un menor spread. En la jornada del 23 de diciembre, las cotizaciones de Banco Nación fueron de $58 para la compra y $63 para la venta, registrando un spread de $5. Las mismas fueron de $59,25 y $60,75 respectivamente en dolar.invertironline.com. El Banco Central (BCRA), muestra en su sitio el tipo de cambio minorista de referencia, el cual calcula diariamente como un promedio de los valores ofrecidos por diversas. El mismo fue de $58,09 para la compra y $63 para la venta para la misma fecha.

Hasta acá el mercado cambiario parece un tema simple, sin embargo, la situación adquiere mayor complejidad a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Económica. La misma establece un arancel de 30% a la adquisición de divisa para turismo o atesoramiento. De este modo, el "dólar solidaridad” dependiendo a través de qué entidad se adquiera, cotiza actualmente entre $78.98 (DolarIOL) y $81.9 (Banco Nación).

Pero la cuestión no termina acá, sino que también debe tenerse en cuenta la restricción impuesta a través del cepo en el mes de septiembre. Actualmente la misma establece un máximo de compra de US$200 mensuales por individuo. De modo que, si un ahorrista desea adquirir un monto superior, deberá buscar otra forma de hacerlo. Dos alternativas son el dólar MEP (o también conocido como dólar bolsa) y el CCL (contado con liquidación). Estos surgen de la operatoria en bolsa de bonos o acciones. Para hacerse de dólares, en el primer caso, el inversor deberá adquirir los instrumentos en pesos y una vez en su portafolio venderlos en dólares. Podrá hacerlo, por ejemplo, comprando el AY24 en pesos y vendiendo el AY24D en dólares en la bolsa de Buenos Aires. En el caso del CCL, la operatoria es similar con la diferencia de que la operatoria se realizará no sólo en diferentes monedas sino también en diferentes mercados, por ejemplo, comprando en pesos en la bolsa porteña y vendiendo en dólares en la plaza neoyorkina. Para ello deberá contar con cuentas comitentes en ambos mercados. Existe mucho debate acerca de la aplicación del impuesto a esta modalidad de adquisición de divisa. Lo cierto es que no rige por el momento. Si por el contrario, el inversor que dispone de divisas deseara hacerse de pesos, la operatoria a realizar sería exactamente la contraria. Es decir, comprar instrumentos en dólares y venderlos en pesos. Sin embargo, debe tenerse en especial consideración que en este caso aplica una restricción de parking. Una vez adquiridos los bonos o acciones en dólares, deberá mantenerlos en cartera 5 días hábiles desde su liquidación antes de poder venderlos. El inversor no debe perder de vista el riesgo que esto le genera en un escenario con alta volatilidad.

Una tercera alternativa para la adquisición de divisas es a través de los contratos a futuro. En estos se fija un precio al cual el inversor deberá comprar los dólares en una fecha futura. Por ejemplo, el futuro a febrero 2020 cotiza a $65.2 y a septiembre a $81.65.

Por último, una cuarta opción para el inversor minorista es el dólar informal o dólar blue, actualmente a $76 para la compra y $80 para la venta.

El BCRA provee también un tipo de cambio de referencia mayorista, que es al que acceden los bancos comerciales, actualmente a $59.86.

Para concluir, para el caso de los mayoristas el tipo de cambio al cual convertirán sus costos y obligaciones será el oficial. Sin embargo, el dólar al que se convertirán sus ingresos dependerá de qué producto comercialicen. Los exportadores de soja deben hacer frente a una retención del 33% de sus ventas. De este modo, la conversión será a un dólar de $40.11. Puede calcularse del mismo modo, el dólar trigo $50,88 (15%), el dólar carne (9%) $54.47, el dólar petróleo (8%) $55.07 y el dólar queso (5%) $56.87, entre otros.

Como ha quedado expuesto en esta nota, es complejo decir cuál es el valor de la moneda. Dime quién eres y te diré el precio del dólar.

Coordinadora de Research en invertirOnline.com