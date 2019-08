El esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Mauricio Macri para tratar de recortar la diferencia de las PASO es directamente proporcional al daño que provocará cuando se quite el corsé a la economía que están aplicando desde distintos frentes. Por ejemplo, el planteo de los gobernadores ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque el congelamiento del precio de petróleo es una oportunidad para las empresas productoras, que le habían llevado alternativas al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, pero se quedaron con las manos vacías. Las petroleras se resignaron a que el Gobierno no acepte ninguna de las propuestas que realizaron para evitar el congelamiento de los precios con un dólar a $45 y tuvieron que salir a tomar medidas de apuro. En una call con inversores realizada la semana pasada, los ejecutivos de YPF buscaron llevar tranquilidad y plantearon la solución de emergencia: un recorte en las inversiones capex por US$120 millones mensual para los próximos tres meses. Después, habrán pasado las elecciones del 27 de octubre y el escenario será distinto. Las compañías están convencidas de que, con nuevo presidente electo se expandirán sus posibilidades de negociación (y presión) y querrán recuperar los meses perdidos sin actualización tarifaria y con congelamiento de la dolarización. Saben que, con la acción por debajo del valor que tuvo previo a la estatización de YPF y la rebaja a CCC de la deuda por parte de las calificadoras de riesgo no tienen mucho margen de protesta.

Mercados sensibles

La fuerte devaluación post- PASO puso a prueba todos los sistemas. El mercado de futuros del dólar estuvo sensible y las autoridades del Rofex decidieron aplicar varias medidas simultáneas: adelantar el margen intradiario, incrementar el margen de cobertura de 5,60 pesos por dólar a 8 pesos por dólar y liberar, ante la fluctuación pronunciada. "El lunes 12 hubo una variación muy fuerte, por encima de los márgenes de garantía que pide el mercado y logramos el 100 por ciento del cumpliemiento de lo que estaba vendido. El mercado se fue calmando progresivamente. Estadísticamente, una variación así de da una en un millón de años", le dijo a BAE Negocios Ismael Caram, subgerente del Rofex. Pasó la jornada de tensión pero no existen garantías de que no haya nuevos saltos.

Otro sector que se prepara para conjurar malas noticias es el de los seguros de riesgo del trabajo. Después de que hubieran celebrado la modificación de la ley en 2017 en busca de acotar la litigiosidad y el monto de los juicios, ahora advierten que se está revirtiendo esa tendencia a la baja. La razón que lo explica es la demora en la creación de los Cuerpos Médicos Periciales, en el ámbito judicial de cada una de las provincias que adhirieron a la ley y en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la Ciudad de Buenos Aires.

"La dilatada demora en su constitución por un lado puede revertir la baja de la litigiosidad, y además constituye un agravamiento significativo del stock de 300.000 juicios, todo lo cual siembra una gran incertidumbre respecto del futuro del sistema", advirtió la Unión de ART.

Son tres ejemplos de un país que quedó en suspenso hasta que se resuelvan las elecciones. Nada indica que las preocupaciones sectoriales sean satisfechas antes del cambio de gobierno.