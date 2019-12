En la perinola de la crisis salió "todos ponen" y Alberto se asegura que el Congreso lo ratifique

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió ayer en sus oficinas del Congreso al jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y a los titulares de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en medio de la incertidumbre por los detalles finales del proyecto de ley con el que el Gobierno buscará la declaración de la emergencia económica. Unas horas antes, el secretario de relaciones parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, se había reunido en Casa Rosada con el diputado mendocino José Luis Ramón, presidente del bloque Federal que se conformó tras la salida de tres diputados de Cambiemos. En ambos encuentros, los representantes del oficialismo buscaron garantizarse el quórum y la aprobación del proyecto, en el que hasta anoche trabajaban transversalmente la mayoría de los ministros y sus segundas y terceras líneas, coordinados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y especialmente por su vice, Cecilia Todesca. Muchos de ellos, todavía sin estar nombrados oficialmente y sin despacho, como los subsecretarios de Daniel Arroyo. No hubo tiempo para esos trámites en medio de la intensidad de los primeros días de gobierno.

Algo similar ocurre en el Congreso, adonde los diputados deberán conformar de apuro las comisiones de Presupuesto y de Legislación General para que traten el proyecto de ley ómnibus mañana mismo, con la promesa de la participación de cinco ministros: Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La comisión de Presupuesto quedará provisoriamente a cargo del neuquino Darío Martínez, hasta que el jueves a la mañana jure en su banca quien será el titular permanente del cuerpo: Carlos Heller. Éste regresará a la Cámara baja en reemplazo del ahora ministro de Ambiente, Juan Cabandié. En Legislación General, en tanto, comandará la diputada Cecilia Moreau. Las 44 comisiones restantes están en discusión. Sólo hay una certeza: deberán estar presididas por varones y mujeres en igual proporción.

Los nombramientos faltantes se notan en cada dependencia del gobierno de Alberto Fernández. El más llamativo es, sin dudas, el del interventor o interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El Presidente dijo que ya tiene la decisión tomada, pero aún no la comunicó. Sobre esa incógnita, dos rumores recorrieron el Congreso y la Casa Rosada: unos dicen que el designado del presidente podría ser Aníbal Fernández y otros, Leopoldo Moreau. El primero avisó entre sus íntimos: "Alberto no me lo propuso, nunca hablamos del tema". Cerca de Moreau también lo niegan.

En medio de los ajustes de última hora al proyecto de ley, el Gobierno definió que buscará que el Congreso lo habilite a suspender la movilidad jubilatoria. De plasmarse en el texto, será un punto fuerte de discordia con Juntos por el Cambio, que ya definió que rechazará la emergencia económica en la votación general y luego, dependiendo de lo que incluya adentro la ley ómnibus, podría acompañar algunos puntos en particular. Son días de cordialidad en el Congreso. Los jefes de los tres bloques cambiemitas que se juntaron ayer con Massa le anticiparon la negativa a acompañar la ley. No habrá sorpresas. Para tensar un poco ese ambiente, avisó Elisa Carrió a los diputados de la Coalición Cívica que volverá de Punta del Este para participar de la sesión y hacer resonar en el recinto su postura histórica en contra de la delegación de facultades.

En el marco de las negociaciones con la oposición, el Presidente recibió ayer a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza), todos radicales, y les confirmó que suspenderá el Pacto Fiscal que los obliga a reducir gradualmente impuestos. Como parte de la conversación, la oposición se comprometió a dar quórum en el Congreso el jueves, para el tratamiento de la emergencia.

Otro sector opositor, el de Roberto Lavagna, también tuvo noticias ayer. Matias Tombolini, ex candidato del ex ministro de Economía en la Ciudad, está a punto de ser designado vicepresidente del Banco Nación. El bloque de diputados que preside otro de los ex candidatos de Lavagna, el bonaerense Eduardo "Bali" Bucca, tiene diez votos clave para el oficialismo. Si se le suman las ocho bancas del que preside Ramón, el Frente de Todos puede aspirar a orillar los 140 votos en la Cámara baja, aunque esos números terminarán de ajustarse una vez que el jueves asuman los 26 reemplazantes de los diputados que renunciaron para irse al Ejecutivo o a otras dependencias. Los reclamos judiciales para que esos suplentes respeten la paridad en las listas provocan incertidumbre sobre la conformación definitiva de la Cámara.

La relación con la oposición es un vínculo que el Gobierno deberá cuidar todo el verano, pues los arquitectos de las leyes que busca Alberto Fernández ya dan por hecho que en febrero habrá una nueva ronda de sesiones extraordinarias para tratar los temas que quedarán pendientes este año y que vendrán a complementar iniciativas como la tarjeta alimentaria. Es el caso de la Ley de Góndolas, que el ministro de Desarrollo considera indispensable para acompañar el nuevo plan asistencial.

En medio de los anuncios de aumentos de impuestos, el Gobierno decidió apurar la implementación de la tarjeta, originalmente prevista para dentro de dos meses. Comunicacionalmente, es una forma de mostrar adónde irán los ajustes en retenciones y el gravamen a las compras en dólares, entre otras decisiones. Contrarreloj, el Banco Nación trabaja para habilitar a los primeros beneficiarios: los que cobran la Asignación Universal por Hijo en la ciudad entrerriana de Concordia, adonde el Indec midió 52,9% de pobreza en el primer trimestre de 2019.