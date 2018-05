En medio de la corrida cambiaria que obligó al Gobierno a pedir un auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, reapareció en una cena con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y un grupo de banqueros y economistas extranjeros. El encuentro fue anoche, cerca de las 19 horas, en el Museo del Banco Central, y formo parte de los eventos por el 79° plenario del G30 que hasta mañana se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires.

Cavallo, que fue a la cena acompañado por su esposa, Sonia Abrazian, es el único argentino miembro del G30 y fue justamente quien impulsó, a través de quien fuera su asesor durante la crisis de 2001, Jacob Frenkel -actual Chairman del JP Morgan Chase y del G30-, que este evento se realice este año en la Argentina además de Estados Unidos. Claro que en el momento que lo organizó no imaginaría que el evento se haría en un contexto de flujos financieros saliendo del país y con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en Washington negociando un acuerdo con el FMI.

El G30 nació en 1978 por una iniciativa de la Fundación Rockefeller y es un think tank que reúne a banqueros y economistas de todo el mundo, entre quienes están los gobernadores del Banco Central de Inglaterra, Japón o China, altos cargos de entidades privadas como UBS, Crédit Suisse o JP Morgan, y académicos como Paul Krugman. Entre los que ya confirmaron su asistencia a este plenario se destacan Tharman Shanmugaratnam, de Singapur; el brasileño Arminio Fraga; la ex Fed, Janet Yellen; los históricos jefes del Tesoro, Larry Summers y Timothy Geithner; Agustín Cartens y el actual presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, que según confirmaron a BAE Negocios desde Brasilia, estaba arribando a Ezeiza ayer por la medianoche, con lo cual no llegó a la cena. Los miembros del G30 que pegaron el faltazo son el histórico Paul Volcker y ex el titular del BCE, Jean Claude Trichet.

Del ámbito local, con el BCRA como anfitrión, se cursaron invitaciones especiales a Dujovne y a Lucas Llach - que regresan hoy de Washington-, a Mario Quintana, a Demian Reidel y a otros directores del Central. Las exposiciones comienzan hoy a las 8:30 y a las 14 horas será el turno de Domingo Cavallo. Más tarde, a las 17:30, Sturzenegger compartirá un panel con los ex presidentes de los bancos de México, Israel y Brasil.

La cena de gala tendrá lugar en el Centro Cultural Kirhcner, hoy a las 19:30, con el asesor Jaime Durán Barba como presentador oficial.