Los “Sugar Daddies” o “Mommies” a menudo conocerán a personas más jóvenes que necesitan dinero en efectivo, conocidas como “Sugar Babies”. Estos últimos les dan a sus respectivos Sugar Parents amor y atención y, a cambio, les dan dinero, paga las citas u ofrece otros incentivos financieros. Las estafas pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso en tu plataforma de redes sociales preferida, sea Instagram, Facebook, TikTok.

Una joven de unos 20 años, activa usuaria de Instagram, recibe una notificación sobre una nueva solicitud de mensaje directo, era un hombre mayor en la foto. El mensaje directo decía: “Hola, mi nombre es XXXX y estoy buscando una Sugar Baby. Me gustaría pagarte u$s 1.000 por semana”.

Primero le preguntó qué le gustaría que hiciera a cambio, después de lo cual le dijo que simplemente estaba buscando a alguien con quien hablar ya que su esposa había fallecido. A esto, le preguntó cómo podía estar segura de que no estaba tratando de estafarla. Le envió algunas fotos de chicas sosteniendo papeles que tenían escrito "XXXX me pagó u$s 1.000" o "XXXX es un verdadero Sugar". La joven respondió: "Está bien, ¡hagámoslo!" Le pidió mi link de pago de PayPal.

Lo que sucedió entonces fue, en pocas palabras, predecible. XXXX le envió una foto de que el pago estaría pendiente y necesitaría que le enviara una cantidad primero para verificarlo. La imagen decía que me pidió dinero y que necesitaba que lo verificara con una tarjeta de Google Play. Desafortunadamente para el supuesto Sugar, la imagen se notaba que había sido adulterada.

Los aspirantes a "Sugar Daddy" atraen a sus víctimas a través de mensajes directos en Instagram con mensajes que suenan demasiado buenos para ser verdad. Primero intentan ganarse tu confianza y antes de continuar con la solicitud de pago. Cuando lleguen a solicitar la “verificación”, estos estafadores desaparecerán tan pronto como se envíe el dinero y esté en su poder.

El pago de la verificación se realiza principalmente con tarjetas prepagas, como Google Play o Amazon Cards. Estos son métodos de pago que no se pueden reembolsar fácilmente.

Esta estafa está lejos de ser única en la actualidad: muchas mujeres jóvenes se ven afectadas por prácticas similares de los ciberdelincuentes en todo el mundo. Algunas de estas mujeres pueden tener una situación financiera difícil y los supuestos "Sugar Daddy" terminan causando mucho daño. Este tipo de estafa viene en una variedad de diferentes vectores de ataque, pero todos tienen el mismo proceso base y resultado. El estafador generalmente tiene distintas técnicas para obtener dinero del sugar baby. En general implica la promesa de una gran suma, pero primero piden plata por adelantado, también incluye que el estafador le pague una gran cantidad que desaparece después de un tiempo, pero no antes de que el estafador pida primero su pago.

Después, el estafador le envía un mensaje a la víctima, diciéndole que está dispuesto a pagar cualquier factura que tenga o comprarle bienes caros. Esto lleva a creer que el sugar Parent tiene la solución a sus problemas. Por alguna razón, el estafador necesita un pago del Sugar Baby antes de enviar el dinero. El argumento puede cambiar: algunos jugarán la carta del poder y dirán que el pequeño pago actúa como una “prueba de lealtad”. Otros usarán una excusa como costo de transferencia u otros gastos involucrados en el envío del dinero. Por supuesto, el pago inicial no es por nada: es solo una estafa. Una vez que el estafador obtiene el dinero, desaparece sin enviar el dinero prometido.

Por ejemplo en un intento de estafa de Sugar Daddy de PayPal. El falso Sugar Daddy le dijo a la víctima que, antes de que pudiera enviar un pago de $1,500, el destinatario tenía que enviarle dinero para ayudar a verificar su cuenta de PayPal. Afortunadamente, la víctima sabía que era una estafa desde el principio y no hizo envío, pero es un buen ejemplo de cómo operan los falsos Sugar Daddies y Mommies.

Cuando el estafador hace un pago temporal al Sugar Baby, es mucho más peligroso, ya que engaña al usuario para que piense que realmente le pagaron. El problema es que el dinero que recibe la víctima desaparece después de un tiempo, los estafadores crean este “pago temporal” de una de dos maneras. Pueden optar por usar los fondos de la tarjeta de crédito robada para pagarle al Sugar Baby. El dinero cae en la cuenta del baby, pero una vez que la compañía de la tarjeta de crédito se da cuenta de que la tarjeta fue robada, recuperan el dinero y dejan a la víctima sin nada.

Los pagos con tarjetas de regalo son una gran señal de alerta de que estás en medio de una estafa. A diferencia de las transferencias de dinero, las tarjetas de regalo son más fáciles de enviar. Es por eso que los estafadores telefónicos siempre solicitan el pago a través de ellas. Como regla general, es seguro asumir que siempre que algo parece ser demasiado bueno para ser verdad, ése suele ser el caso.

Algunos pasos adicionales que puedes tomar para evitar ser estafado/a:

· Debés tener cuidado con las pruebas de lealtad y las solicitudes de tarifas de Sugar Baby

· Si un Sugar Daddy o Mommy te pide que les pagues antes de que te paguen a vos, mantenete alerta de inmediato.

· Si alguien te está dando dinero, no debería depender de vos enviarle antes para cubrir algo. Como tal, es muy probable que si alguien pide un pago simbólico antes de pagarte, es porque quiere tomar ese dinero y huir.

· No confíes instantáneamente en ningún dinero recibido. Si alguien te envía dinero, no actúes en consecuencia ni lo gastes de inmediato, especialmente si te pagó mediante cheque. Los estafadores tienen una forma de darte fondos temporales que pueden desaparecer en cualquier momento.

· No contestes mensajes de personas que no conocés. Si tenés dudas, mirá su perfil para ver si hay algo sospechoso al respecto.

· Ignorá cualquier mensaje que prometa dinero gratis.

· No le des tus datos personales a extraños. No lo harías en persona, entonces, ¿por qué hacerlo en Internet?

· Hace tu investigación. Si deseás validar cualquier mensaje que recibas, hay muchos recursos de otras personas que se han encontrado con tipos similares de estafas. Lee foros y grupos en línea relevantes para obtener más información.

* CEO de BTR Consulting