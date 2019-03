Lejos de la maravillosa composición de Queen y la indiscutible colaboración de Brian May en Una noche en la Ópera, Teresa May no encuentra la salida para instrumentar la idea separatista y endogámica que la erigió para un mandato que está llegando a su fin. Lejos de un poema épico de Homero, la obra de T. May se parece más a un musical formado con fragmentos de otras obras y con trozos de aires populares.(1era y 3era acepción DRAE).

La participación popular, luego de aquellas consultas teñidas de la soberbia autosatisfactiva británica, se está encauzando por uno de los medios centrales del desarrollo de la globalización. En la era digital, más de un millón de firmas exigen al Parlamento dar marcha atrás.

Hugh Grant, deja el smoking de bodas y se pone la ropa de influencer. Él y otros "multiperseguidos" en las redes sociales empujaron el reclamo que explotó el sitio oficial de los Comunes en cuestión de horas. Las cuatro bodas (CECA, Euratom, CEE y UE) no aceptan los caprichos un funeral del tipo del Brexit. La democracia cibernética está en marcha.

El Consejo de la UE no acepta dilaciones. Francia y Alemania no le entregarán a la desafinada May la agenda política previa a las elecciones de los eurodiputados.

En julio de 2016 tratamos este tema en la Revista Veintitrés. En "Las secuelas del Brexit " adelantamos muchas de las cuestiones que hoy, prácticamente tres años después, siguen en el tapete. La caída de la Libra Esterlina, el inglés como idioma oficial de la UE, los funcionarios ingleses nacionalizados europeos, y el rebrote de la ultra derecha eran (y son) algunos de los tópicos en debate.

También el factor tiempo, empuja desde su finitud. Las dificultades en las salidas de los marcos de integración fueron centrales en la crisis del Mercosur cuando ingresó la hoy suspendida Venezuela y ahora se avizora en el mano a mano del trigo de Trump a Bolsonaro.

El portazo de Chavez a la Comunidad Andina , lo dejó atado a ese compromiso internacional por 5 años más. Desde su adhesión en 2006 a su incorporación, suspension de Paraguay mediante en 2012, prácticamente se le fue la vida.

Ahora Macron y Merkel aceleran el calendario. Escocia también.

Falta poco para el último capítulo de la tercer temporada.

Se titulará " Que otro muerda el polvo". En inglés es sin distinción de género. La primer ministro de su Majestad es candidata a protagonista principal.