Según los resultados de una reciente investigación global sobre el impacto del creciente uso de

la identidad digital en las preferencias y expectativas de los consumidores, el 57% de los

encuestados comenta que frecuentemente tiene que verificar su identidad digital.

El estudio realizado en conjunto entre Opinium y Jumio, plataforma de digitalización de procesos KYC y verificación de identidad unificada de punta a punta, arroja que los bancos están por delante con una sólida verificación de identidad mientras que los sitios de apuestas y las redes sociales se están quedando atrás.

Saber con certeza quién está al otro lado de la pantalla o del teclado se ha convertido en algo

crucial para las empresas y usuarios finales.

Los tipos de fraude de identidad más comunes que se han visto en el último año están

relacionados con la apertura de cuentas falsas. Los estafadores pueden usar sus trampas con fines de blanqueo de dinero o para desarrollar un esquema en el que esperan a que el límite de crédito aumente y entonces sacan el dinero y desaparecen.

También se han detectado otros tipos de estafas, como el uso de deepfakes en la biometría

para generar robo de cuentas, manipulaciones digitales y lavado de dinero. El robo de identidad sigue creciendo a nivel mundial y para prevenir el fraude digital es necesaria la aplicación de tecnología avanzada incluyendo inteligencia artificial, biometría, machine learning, detección y automatización de prueba de vida. Sin embargo, hay precauciones que los usuarios pueden tomar para asegurar su identidad digital:

1. Recordar y asumir que los datos particulares están ahí afuera. Suena básico, pero la

mayoría de las veces no somos conscientes de cuánta información nuestra está

disponible en el mundo digital.

2. Utilizar la autenticación de dos factores o dos fases (2FA) siempre que se pueda.

3. Ser responsable con quién se comparten los datos personales. No sólo porque

pueden ser mal utilizados, sino también, porque se pueden perder. Una vez que se

entregan los datos, será posible tener acceso a ellos de formas que inimaginables.

4. Mantener atención a las cosas que se deben controlar. Revisión con regularidad de

los estados de cuenta, partidas de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito.

Aprovechar al máximo las alertas automáticas que proporcionan las app de los

bancos.

5. Tener cuidado al compartir documentos de identidad y pasaportes o al enviar copias

de los mismos por correo electrónico y redes sociales. Añadir siempre, marcas de

agua propias, como por ejemplo, una fecha con la leyenda "no válido para fines de

identificación"; o incluso "esto es específicamente para X app". De este modo, es

mucho más difícil que los delincuentes lo utilicen para otros fines, como la apertura

falsa de cuentas.

* Director de Identidad Digital de Jumio