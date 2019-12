Los nombres del Gabinete económico, el equipo al que todos miran

"Sí, voy a estar... pero hasta que no esté el decreto, no te lo puedo confirmar." La táctica que organizó el presidente electo, Alberto Fernández, fue tirar sobre la mesa de especulaciones una treintena de nombres ministeriables y, con el correr de las horas, ir descartando a quienes -por alianza o convicción- no les dejará estrenar el escritorio. Las pocas certezas que fueron tomando cuerpo indican que el equipo económico tendrá varios nombres conocidos en lugares inesperados.

Tal es el caso de la ex presidenta del Banco Nación y del Central, Mercedes Marcó del Pont al frente de la AFIP; o el de Alejandro Vanoli -ex titular de la Comisión Nacional de Valores y ex asesor del Central- para dirigir la Anses. El caso de Vanoli tiene una salvedad. Quienes siguen de cerca el esquema del organismo sostienen que en Anses "el gran tema es el Fondo de Garantías Sustentable (FGS). Hay que refuncionalizarlo, y para eso se necesita a alguien con el perfil de Vanoli, que sea valorado por el mercado de capitales".

Ranking para el BCRA

El terceto de cargos fuertes no ministeriables lo completa la presidencia del Banco Central. Las versiones que indicaban que Matías Kulfas podría recalar en Reconquista 266 se habían fortalecido porque Alberto Fernández le pidió un plan para la autoridad monetaria. El economista es fundador de un think tank heterodoxo que tuvo gran actividad entre 2009 y 2015, AEDA (Asociación de Economistas para el Desarrollo de Argentina). En ese grupo trabajaron varios economistas que tendrán espacios de gestión en las administraciones nacional y bonaerense, como Juan Cuattromo y Fernando Peirano.

Que no vaya Kulfas al Central es un alivio para los banqueros, que tenían como preferido para ese lugar a Martín Redrado. Resignados a que no haya regreso de Redrado al BCRA, la segunda mejor opción es Miguel Pesce, quien fue vicepresidente de la entidad durante más de diez años. También ocupó la presidencia del Central en forma interina, por un período tan breve entre fines de enero y principios de febrero de 2010 que ni siquiera llegó a firmar una tanda de billetes.

"En el Central, es central que tengas la confianza del sistema y de los que trabajan en el banco. Pesce tiene eso", sostuvo a BAE Negocios un alto ejecutivo de un banco privado de capitales argentinos. Todavía recuerda cuando asumió Alfonso Prat Gay en el BCRA y le bloquearon el acceso a la única oficina del segundo piso desde la cual se podía ejecutar un pago de un vencimiento en Estados Unidos. Tuvieron que entrar por la ventana.