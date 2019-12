Mañana se romperá el maleficio. Cualquiera que sea la variable elegida, la recuperación democrática, soñada e impulsada por Alfonsín, logrará una nueva marca. Un presidente no peronista concluirá su mandato constitucional y entregará la posta a su sucesor, también electo por el pueblo. Récord más visible aún, si contamos los años que han pasado desde el gobierno de Marcelo T. De Alvear hasta la fecha y los observamos desde la vigencia de tres constituciones diferentes.

La metáfora de Cenicienta, cuando no, será más complicada de usar en la Argentina. Esta noche baja de la carroza Macri, y mañana bajará también Fernandez. La economía nacional rompió el conjuro del mundo perfecto cuando la soja perforó la barrera de los U$s 500.- , de lo que hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo. Las hadas locales se han sindicalizado y decretado un paro por tiempo indeterminado.

En una entrega anterior de esta columna, cuando empezamos a analizar esta primavera desde la base que planteaban los trabajos de la Fundación Embajada Abierta, veíamos una ola generada por la caída internacional de los precios de los commodities que se correspondía con el debilitamiento de los liderazgos latinoamericanos.

Al discurso de Alberto Fernandez habrá que seguirlo de cerca. Los hechos mandan en un mundo plagado de mensajes multiplataformas.

La deuda, la eventual jurisdicción competente, los contratos de PPP en desarrollo - y en especial la supervivencia de ese sistema como mecanismo de financiamiento -, la relación con el FMI y con Trump, el balance entre China y EEUU, las relaciones con Brasil y el MERCOSUR, el tratado regional con la Unión Europea, las retenciones , la declaración de Macri de oposición constructiva y el arranque de un gabinete con mucho mensaje para el Frente de Todos, pero con una concentración del dispositivo económico en el tablero de control presidencial, auguran un tórrido verano con eje en los cambios del Derecho económico que nos interesa.

Factor 50. Y mucha atención a los hechos.