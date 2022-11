Estos últimos años hubo muchos cambios en el ámbito laboral que llevaron a que tanto las empresas como los líderes, estén cada vez más atentos a las pequeñas y grandes acciones que pueden implementar para atraer y retener a los talentos. En ese contexto, es que los reconocimientos pasaron a tener una relevancia mayor: no solo en cuanto a lo salarial, los beneficios, los incentivos económicos, sino también a cuestiones “más humanas” como la valoración de los aportes y los logros en el día a día. Fin de año no es la única instancia pero es un momento ideal para hacerlo, ya que en general es cuando se realizan los balances de los objetivos trazados y alcanzados.

Pero una de las primeras preguntas que tendríamos que responder para entender el aporte significativo de este proceso, es: ¿por qué es importante reconocer? Porque de esta manera se crean mejores ambientes, lugares de disfrute. Todos de alguna manera estamos más conscientes acerca de la cantidad de tiempo y energía que le dedicamos a nuestro trabajo; y ser reconocidos, que valoren nuestra singularidad, nos motiva. En definitiva, la realidad y el clima de trabajo dentro de las empresas hacen que día a día el colaborador la siga eligiendo o esté pensando en cambiar de compañía.

Una muestra de ello es la segunda edición del ranking de empresas que cuidan 2022, elaborado por Great Place to Work, donde los resultados arrojan que todos queremos y debemos sentirnos cuidados. No solo porque se nos reconoce por nuestro trabajo y desempeño, sino porque también se nos valora como personas, tanto entre colegas como con los líderes. Y esa visualización del otro es clave para el reconocimiento personal y de las necesidades. Si el otro me ve, yo también lo veo y, al reconocernos unos a otros, la empatía y el equipo se fortalecen. En organizaciones donde el foco está puesto en las personas, esta percepción general es una consecuencia clara y directa de su cultura organizacional y su accionar cotidiano.

Por otro lado, según los datos que empezamos a relevar para el próximo Diagnóstico de Comunicación Interna la gestión de la comunicación dentro de las empresas va a ser la vía más importante para retener a la gente, por su capacidad para generar cultura y para reconocer a las personas que mejor desempeño tengan, en un contexto de disputa entre las empresas por el talento.

¿Cómo se puede promover una cultura del reconocimiento y el impacto positivo que genera en colaboradoras y colaboradores?

Las buenas conversaciones, los agradecimientos, un mail a tiempo con las palabras justas, las charlas de desempeño, también son una forma de reconocer a través de pequeños gestos, para que las personas se sientan valoradas a partir de sus aportes, no solo a nivel material sino también desde lo humano. Las plataformas colaborativas también funcionan como espacios para compartir este tipo de mensajes, ya que hoy suelen ser los lugares donde todos se encuentran y se enteran virtualmente de las noticias que suceden en otras latitudes.

Asimismo, es sabido que los reconocimientos materiales siempre son bienvenidos y las empresas están cada vez más atentas a la necesidad de customizarlos según los gustos y preferencias de los colaboradores.

Como concluye esta investigación publicada en Harvard Business Review, cuando un colaborador siente que su jefe lo valora, trabaja más contento, y puede ser más productivo. De la misma manera, los equipos realizan mejor las tareas cuando sus miembros creen que sus colegas los respetan y aprecian.

Es muy importante construir una cultura de aprecio por el otro, que se trata básicamente de poner en práctica pequeños gestos de sentido común: por ejemplo que como líderes demos las gracias de una manera personal y sincera, que podamos mostrar que nos interesa el crecimiento de nuestros colaboradores tanto en sus funciones laborales como a nivel personal.

* Jefa de Consultoría y Agencia de BW Comunicación