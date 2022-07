Ante la intempestiva renuncia del Ministro de Economía de la Nación, Martin Guzmán, y el reciente anuncio de su reemplazo por la economista Silvina Batakis quien ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, y que se desempeñaba como Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, el gobierno enfrentó una situación política compleja poniendo al frente de la cartera una funcionaria que conoce los problemas del país.

Es necesario generar una estabilidad política en el gobierno que impacte de manera positiva en nuestra economía real. Esta designación de Batakis en un ministerio clave abre un nuevo escenario donde la experiencia en la gestión y responsabilidad en el compromiso por avanzar en un proceso económico con inclusión, son señales para generar una expectativa segura en neutralizar, de manera rápida, cualquier inestabilidad en los mercados.

Es momento de profundizar un Estado Desarrollista que considere el crecimiento económico inclusivo como su principal objetivo, que intervenga en el mercado cuando las corporaciones monopólicas u oligopólicas buscan desestabilizar el normal funcionamiento de nuestra economía, adoptar una política macroeconómica activa que cuente con el apoyo político de las fuerzas productivas en favor del crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Debemos avanzar en un medio por el cual se pueda combinar de forma pragmática una coordinación del Estado y del mercado, tomando la responsabilidad de llevar a cabo un conjunto de normas y actividades que el mismo mercado simplemente no puede o no quiere colaborar. Es así que requerimos de un Estado coordinando los diferentes sectores económicos, que aun no siendo competitivos en su infraestructura y en su industria brinde posibilidades en favor de un tipo de cambio competitivo que estimule la oferta de bienes y servicios en pos en la creación de empleo genuino.

Es necesario administrar el tipo de cambio de forma tal que, aun manteniendo un régimen fluctuante, se neutralice esta grave falla de mercado, potenciando la exportación de bienes industriales o produs primarios con alto valor agregado.

Es momento de potenciar el desarrollo productivo y exportador de las Pymes, con políticas de inclusión permanente, convencidos que este cambio en la cartera de Economía se dirige en este sentido. Acompañamos la decisión del presidente de la Nación y apoyamos toda política que presente un vector de dinamismo relevante para la estructura productiva nacional.

* Presidente Confederación Federal Pyme Argentina

* Empresario Pyme Textil