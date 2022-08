A contramano de las presentaciones de resultados norteamericanas, donde los bancos dan el puntapié inicial, en Argentina han ocupado los últimos lugares nuevamente. En ese sentido, en las últimas dos semanas han presentado su performance del 2Q22 las principales entidades financieras que lideran el sistema financiero argentino y conforman el S&P Merval. A lo largo de la nota, comentaremos qué fue lo que se vio en el desempeño de GGAL, BBAR y BMA.

Comenzando por GGAL, para el segundo trimestre del año se observó un crecimiento en ingresos por intereses, que alcanzaron $119.847M (+30% vs 2T21), y en ingresos por comisiones, que se ubicaron en $24.382M (+2% vs 2T21). Luego de considerar los egresos por intereses, el resultado neto por intereses ascendió a $40.838M, denotando un crecimiento interanual (yoy) de +42%. Mientras tanto, al sumar los egresos por comisiones, el resultado neto por comisiones cayó un -4% durante el mismo período, finalizando en $19.384M. Por el lado de los resultados netos de instrumentos financieros, la ganancia fue inferior en 3% al 2T21 sumando $38.526M. Adicionando otros ingresos de menor significancia, el ingreso operativo neto acumuló $109 .176M, incrementando 8% en la comparación interanual. Tras considerar los gastos operativos como beneficios al personal (+5% yoy), gastos de administración (+8% yoy), depreciaciones (-7% yoy) y otros gastos operativos (+2% yoy), el resultado operativo alcanzó los $51.161M representando una mejora del 13% anual. Por último, debido a un crecimiento negativo del 74% yoy del resultado por la posición monetaria neta (-$44.397M), el resultado neto del trimestre cayó 65% vs 2T21 en términos reales hacia los $5.119M.

En lo que respecta a BBAR, sus ingresos por intereses alcanzaron los $99.622M, denotando un crecimiento del 39% anual, lo que resultó, frente a egresos financieros que incrementaron 43% en relación al mismo período, en un resultado neto por intereses de $54.310M (+36% vs 2T21). A su vez, los resultados netos por comisiones fueron de $10.306M, superando en 8% al 2T21, a pesar de haber tenido ingresos por comisiones inferiores al trimestre en comparación (-8% yoy). Ello se explicó por una agresiva baja en los ingresos por comisiones, que se redujeron 39% yoy. Con fuentes de ingresos adicionales no muy significativas, el ingreso operativo neto alcanzó los $68.945M, registrando un avance de 32% yoy. A pesar de la suba en gastos operativos (19% yoy), impulsada principalmente por beneficios al personal (+22% yoy), gastos administrativos (+27% yoy) y otros gastos operativos (+12% yoy), el resultado operativo creció 52% interanualmente para ubicarse en $32.003M. Compensando parcialmente el resultado por la posición monetaria, que se aceleró 66% yoy hacia -$23.788M, con un resultado impositivo positivo por $7.455M, el resultado neto del grupo alcanzó los $15.888M (+34% vs 2T21, trimestre en el cual también recibió una devolución de ganancias).

En tercer lugar, BMA mostró un resultado neto por intereses que creció 27% interanualmente, alcanzando los $53.118M, producto de ingresos por intereses que incrementaron 32% y egresos por intereses que lo hicieron por 39%, imponiendo cierta resistencia. Agregando otros ingresos operativos, entre los que destacan los resultados netos por medición de instrumentos financieros a valor razonable y la diferencia de cotización de oro y moneda extranjera, BMA llegó a un ingreso operativo neto de 81.283M, un 26% superior al del trimestre comparable un año atrás. Después de sustraer los gastos operativos (beneficios al personal, gastos de administración, depreciaciones y desvalorizaciones, y otros), el resultado operativo se situó en $44.454M, lo que fue una mejora de 39% yoy. Al igual que observamos en el resto de las entidades financieras, el fuerte incremento en la cuenta de resultado por la posición monetaria neta (de 72% yoy hacia -$38.197M), redujo considerablemente el resultado antes de impuestos, que cerró en $6.217M. Después de impuestos, el resultado neto cerró en $4.145M

Desglose de los Resultados 2Q22

Fuente: Portfolio Personal Inversiones (PPI) en base a los EECC de las empresas vinculada.

Como comentario adicional, resulta interesante analizar la procedencia de los ingresos por intereses de las entidades nombradas. Considerando que es su mayor fuente de ingresos, mínimamente merece una mención el rápido crecimiento de los resultados provenientes de títulos públicos, en contraste con los de los préstamos otorgados que han aumentado a velocidades muy inferiores. En el período de un año, considerando títulos públicos y pases en conjunto, los ingresos por intereses han crecido 103% para GGAL, 57% para BMA y 35% para BBAR. Por este motivo, mientras que BBAR se muestra como el más estable en esta línea, obteniendo el 59% de sus ingresos por títulos públicos y pases en 2Q22 (vs 60% en 2Q21), GGAL y BMA muestran un vuelco importante. GGAL pasó de obtener el 20% de sus ingresos por intereses en 2Q21 de parte de estos instrumentos, al 28% en 2Q22. BMA por su parte, pasó del 47% al 57%, marcando la transición más fuerte de los tres.

Es evidente que estos activos se están volviendo la alternativa más viable para los bancos, y los motivos son varios. Por un lado, actualmente el mercado de préstamos es muy competitivo, por lo que las tasas finalizan incluso por debajo de la de política monetaria (LELIQ), al tiempo que se incurre un riesgo de crédito superior al del BCRA o del Tesoro. Por otro lado, la liquidez de estos instrumentos es muy superior a la de los préstamos, que no poseen mercado secundario (en comparación a los bonos del Tesoro) ni suelen vencer a un plazo menor o igual a 28 días (como los pases o las LELIQ). En definitiva, seguramente sigamos viendo esta tendencia, sobre todo en un contexto donde las tasas de entidades públicas continúan al alza desplazando al sector privado.

Apertura de la Generación de Intereses

Fuente: Porfolio Personal Inversiones ( PPI) en base a los EECC de las empresas vinculadas.