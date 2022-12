En el contexto del Mundial Qatar 2022, el enfrentamiento entre Serbia vs. Suiza tiene condimentos especiales por cuestiones identitarias, que se actualizó en estas décadas y que se patentizó en el Mundial del 2018 en Rusia.

Se sumó las tensiones entre Serbia y Kosovo, que desde hace semanas tienen las fuerzas de seguridad de ambas naciones por falta de reconocimiento de los documentos de identidad y patentes de autos emitidas de los ciudadanos de la región en disputa, que originan choques continuos, aun en estos días.

En Suiza no pasa nada, o pasa casi todo. Originada de la Antigua Confederación Suiza, por el Pacto Federal de 1291, se desarrolló sin sobresaltos y hasta separada del sacro Imperio. Tierra de Juan Jacobo Rousseau y su “Contrato Social”, la terminaría dominando Napoleón en

1798 como República Helvética, pero, tras la derrota del Gran Corzo, el Congreso de Viena restableció en 1815 su forma confederal, que sigue hasta el día de hoy.

Neutral empedernida, no fue molestada ni invadida ni en la I ni en la II Guerra Mundial, y eso que Hitler tenía algún plan de anexión que no pudo concretar, prefiriendo el III Reich resguardar sus recursos, propios y ajenos, en las arcas de Ginebra y sus secretos bancarios. Paradójicamente, a los Aliados se les escaparon algunos bombardeos a poblaciones suizas, pero, como todo pasa y ellos ganaron, quedo en el olvido.

Sede de cuanto organismo internacional exista, FIFA incluida, también es lugar de recepción de migrantes, como las familias de Xherdan Shaqiri y Granit Xhara, ambos jugadores suizos, procedentes de Kosovo, actualmente en conflicto con Serbia, al no reconocer esta la independencia de la primera. Para estos jugadores, como para la población de Kosovo ya su región es un Estado independiente que no depende de Serbia, pero este último país no lo termina de reconocer y la sigue reclamando como región propia.

Los jugadores Xherdan Shaqiri y Granit Xhara, respectivamente

En los días previos al Mundial en Rusia, Shagiri viralizó una imagen en sus redes con sus botas, las que tenías las banderas de Suiza y de Kosovo, generando malestar en los serbios. A su vez, cuando los dos equipos se enfrentaron, no solo ganó Suiza a Serbia, sino que ambos jugadores de origen kosovar hicieron los goles de la victoria, y no tuvieron mejor idea que festejarlo haciendo con sus manos un águila bicéfala, símbolo de Albania y de Kosovo, ante la hinchada de Serbia, lo que generó que la FIFA les aplicase una multa.

Kosovo es simbólicamente muy importante para Serbia y para toda la región de los Balcanes, ya que simboliza la soberanía nacional e identidad territorial. Allí se llevó a cabo, el 15 de junio de 1389, la batalla contra las fuerzas turcas del Sultán Mulad I que, aunque triunfaron sobre los serbios y sometieron la región durante siglos, fue el equivalente a nuestro Batalla de la Vuelta de Obligado, una derrota con sabor a victoria que generó la unión de los pueblos eslavos y que los serbios reivindican hasta el día de hoy.

Región de los Balcanes

Pero del lado kosovar, sus raíces están más del lado de Albania y de la cultura musulmana que de una visión eslava, con fuerte ligazón con Rusia y muy compenetrados con la religión cristiana ortodoxa. En 1989 estalló la Guerra en Kosovo y tuvo que intervenir la OTAN directamente y bombardear a Serbia, en esos momentos República Federal de Yugoslavia, para que cesen las hostilidades contra la población kosovar, al punto que condenaron a las autoridades yugoslavas por crímenes de guerra.

Kosovo se declaró independiente siendo reconocido por una parte de la comunidad internacional y recién en el 2013 los gobiernos de Serbia y Kosovo establecieron relaciones bilaterales que no terminan de solidificar una paz duradera, como sucede este año con el conflicto por la documentación de los ciudadanos serbios y kosovares que deban cruzar las

respectivas fronteras de ambas naciones, ya que las autoridades no se las reconocen como válidas, debiendo sacra una “doble nacionalidad” para poder transitar esas regiones

*Politólogo, Secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas "Juan Manuel de Rosas"