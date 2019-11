Tiempo de descuento: cinco incógnitas que ponen nervioso al mercado en la transición

La transición política entra en la recta final y los inversores esperan conocer los nombres que poblarán el gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, en especial del equipo económico, además de las medidas que aplicará el próximo mandatario.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones elaborado por el director Matías Roig hizo foco en las perspectivas del mercado para los próximo días.

1 - Todos los nombres del presidente

Parecen irse repitiendo algunos nombres en lugares claves, pero dada la falta de anuncios concretos –sin una razón muy clara– no se puede descartar pueda aparecer alguna sorpresa (y esta, como toda sorpresa, puede ser buena o mala). Incluso mientras que estas no estén, y más allá de una tendencia ya mencionada, no descartamos que el mercado vuelva a ponerse “pesado”.

El análisis del mercado también se centrará en si finalmente habrá o no un doble comando. Lo que terminaría de definir si se puede esperar un Gobierno peronista más pragmático (moderado), o que se acerque más al perfil del kirchnerismo ya conocido (y más radicalizado). Se sabe que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá una presencia fuerte y determinante en el Congreso, para ello de hecho se entiende terminó “por mandar” a Agustín Rossi a Defensa y a Carlos Alberto Caserio a Transporte. Movimientos últimos que permitieron a Máximo Kirchner convertirse en jefe de un bloque ahora peronistas/K unificado, y a que Cristina pueda poner en el mismo lugar pero en el Senado a José Mayans.

La necesaria definición de un ministro de Economía, quien esté a cargo de la reestructuración de la deuda, entra también como clave en este punto. La posibilidad de apuntar a una figura fuerte parece ir limitándose, pero aún se habla de la posibilidad de un “tapado”. Lo que se sabe, de seguro, que esta definición no podría tardar (o no debería) mucho en aparecer.

2 - Un plan hecho "a medidas"

Esperar quizás un programa integral de política económica, fiscal y monetaria es ambicioso. El mercado apunta a ir conociendo algunas medidas. Muchas ya se conocen, pero no se sabe cómo será su implementación (suba de retenciones e impuestos, por ejemplo). Por otro lado, no está clara cuál será la política sectorial en algunos sectores claves como Vaca Muerta.

Es relevante además que a medida que se avance con determinadas acciones, se deberá ir viendo la confianza o credibilidad, algo clave en la actual coyuntura para que realmente funcionen.

3 - La reestructuración de la deuda: paso a (dos) pasos

Sería lógico que con paridades ya en los niveles actuales, en la parte media alta del rango post- PASO, y sin información concreta, cueste mantener el ritmo de suba de principios de la última semana. Se necesita avanzar en un ministro primero (encargado de la renegociación), y después en las negociaciones y una propuesta. Estas dos últimas no se esperan de forma inmediata, pero si la primera luego de las dudas que envuelven a Guillermo Nielsen.

Las pantallas de bonos afuera no reflejan por ahora grandes cambios. En realidad, apuntan más bien a una apertura levemente bajista que no debería sorprender. Hasta que no existan definiciones concretas no se puede tener una certeza de tendencia en este mercado. Se mantendrá con volatilidad alta reaccionando a cada rumor, sin importar por momentos que tanta probabilidad real tiene o no.

4 - Arenas movedizas para las acciones

En lo inmediato, para las próximas ruedas, hay niveles de resistencia (importante de cruzar) nuevamente la zona de 34100/35000 puntos para el índice S&P Merval. Hacia abajo –para cualquier presión a una corrección- de entre 30000-31000 puntos. No se espera un salto importante de los negocios hasta el tanto el escenario esté claro. La selectividad irá incrementándose una vez que comiencen a estar claras las políticas sectoriales.

5 - Los cuatro fantásticos: dólar, reservas, brecha y tasas

Luego de las elecciones presidenciales de octubre y de la implementación de nuevos controles de cambio que lograron eliminar la demanda de dólares, ya van tres semanas consecutivas de variaciones positivas en las reservas. Las compras de divisas por parte del BCRA para evitar una caída en el valor del dólar y la desaceleración en la salida de depósitos privados en dólares, generaron un aumento acumulado de USD 327 millones en lo que va de noviembre.

En cuanto a la cotización del dólar, la tendencia se mantiene. El tipo de cambio continúa estable y la brecha volátil. Se observa una fuerte caída de la volatilidad del dólar que a cinco días se ubica en torno al 1% (muy por debajo de los máximos alcanzados post elecciones primarias) y una depreciación promedio diaria menor al 0.1% en la última semana.

Para esta semana se esperan movimientos similares en las reservas. El Banco Central viene comprando divisas a un promedio diario en torno a los USD 110 millones.

En relación al dólar, se espera estabilidad en el oficial y una brecha volátil para la semana.En principio, en este escenario no debería volver a los máximos recientes, sino más bien apuntar a los niveles actuales. No obstante, no sorprendería mayor presión la semana siguiente, en que las personas físicas estarían habilitadas nuevamente a comprar USD 200 (supercepo). E{n especial, si el escenario sigue sin definiciones concretas de política.

Respecto a las tasas de interés, como era esperable, las Leliq finalizan la semana en 63% (ya son ocho ruedas en este nivel). La tasa estaría congelada hasta, al menos, fines de esta semana. En este marco, Banco Central mantiene una postura expansiva.