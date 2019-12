El gobierno cuya gestión concluye en estos días ha sido el último de los tres ensayos de políticas neoliberales. Los dos anteriores tuvieron lugar entre 1976 y 1982, tras un golpe de estado cívico-militar, y en el período 1989/2001, ya bajo el régimen democrático pero en el marco una traumática experiencia hiperinflacionaria. En los tres casos, los resultados fueron muy negativos, más allá de aspectos diferenciadores; el crecimiento fue muy bajo o nulo, la pobreza se incrementó, y aun la calidad institucional ùun caballito de batalla de los propulsores de estos modelosù no mostró mejoría alguna.

Los tres intentos culminaron en crisis, pérdidas de reservas, default abierto o encubierto de la deuda pública, y notables incrementos del desempleo, el trabajo precario y la pobreza. Estas políticas contaron con el apoyo de organismos multilaterales, en particular del Fondo Monetario Internacional, que luego se desentendió de sus consecuencias.

La tercera experiencia, protagonizada por el gobierno derrotado en las urnas el pasado 27 de octubre, fue la más breve. En los cuatro años de un único mandato presidencial se mostró incapaz de generar un proyecto viable; y se expuso innecesariamente a los caprichos de los capitales especulativos, apostando a una salvadora "lluvia de inversiones" que no ocurrió, aun luego de la firma de un inédito acuerdo con el FMI.

De los cuatro años, tres han sido recesivos. El desempleo y la pobreza han aumentado, y con ellos el hambre, afectando fuertemente a la población infantil. Hubo retrocesos en el derecho del trabajo y en la seguridad social. Esto, pese a una conducción política que enarboló la consigna "pobreza cero", en un país que internacionalmente se encuentra en el estrato de los de ingreso medio-alto; o sea, en un país que no es pobre.

En lo político, este gobierno, con la aquiescencia de parte del Poder Judicial y de medios de comunicación, intentó cooptar a un sector de la oposición en el congreso y a disciplinar a 2 sectores populares, recurriendo a la coerción. Ha defendido además abiertamente excesos de fuerzas de seguridad. La realidad angustiante de amplios sectores de la población dijo finalmente basta, ante la reducción de los ingresos y de la capacidad de ahorro.

Pero la salida de esta situación no será fácil. La alianza política del gobierno saliente, contando con un apreciable caudal electoral e importantes bancadas legislativas, constituirá una oposición sin duda difícil. Tiene mucho que conservar; cada política del nuevo gobierno que implique una redistribución progresiva del ingreso o de la riqueza, va a ser duramente resistida. Cuenta además con el apoyo de medios de comunicación que han logrado una posición dominante, merced a un marco legal favorable.

En lo económico, el actual gobierno deja una economía en recesión y con elevada capacidad instalada ociosa, una inmensa deuda social y una gran deuda externa. Apoyamos la urgencia de reducir la deuda social en primer lugar.

El plan Argentina contra el Hambre, una de las primeras iniciativas de emergencia alimentaria luego de las elecciones generales, es una iniciativa correcta. Y estamos de acuerdo en que solo se puede pagar la deuda si hay crecimiento; las negociaciones con el FMI y demás acreedores deberán seguir ese carril.

También el contexto internacional muestra complejidades. En el último año, el conflicto geopolítico entre EEUU y China, la financiarización y el deterioro de la economía mundial, unidos a problemas característicos de la relación en cada país entre minorías poderosas y mayorías populares, ha alterado el contexto latinoamericano, que viene sufriendo un acentuado deterioro de los términos de intercambio, y una desaceleración del crecimiento. Se generan así serios desafíos.

Ante el próximo gobierno y las dificultades que enfrentará a nivel interno, latinoamericano y mundial, reiteramos los objetivos que guiaron las propuestas del Plan Fénix, desde su fundación en el año 2000, ratificadas en el documento dado a conocer en mayo de este año. Un país en que la totalidad de la población esté bien alimentada, sana, instruida, que tenga acceso a trabajos de calidad y que el proceso de trabajo no deteriore la salud, Recuperar el salario real y la participación dentro del ingreso nacional para hacer posible un nivel de vida digno, con plena vigencia de los derechos laborales, sociales y previsionales, Generar empleos decentes para los jóvenes promoviendo con políticas sociales la terminalidad y finalidad educativa y su acceso a las universidades públicas Una economía inclusiva que crezca de manera sostenida sin deteriorar el medio ambiente, en una democracia abierta, que promueva la igualdad, sin ninguna forma de discriminación (política, étnica, religiosa, de nacionalidad, basada en el sexo o en la diversidad de género)

Una sociedad que sea transparente y solidaria, participativa a nivel local y dentro de las empresas y organizaciones, promoviendo empresas cooperativas donde tenga vigencia la democracia económica, reconociendo los derechos y asumiendo en contrapartida la responsabilidad de construir un país más justo.

Aspiramos a que estos objetivos también puedan ser logrados por el resto de los países de América Latina.

El neoliberalismo académico plantea que no se puede distribuir sin antes crecer; pero en el caso argentino, la reactivación de la inversión y del crecimiento precisa de una recuperación simultánea de la demanda interna: nadie invierte si no es para responder a una demanda creciente, y menos aún con casi la mitad de la capacidad instalada sin utilizar. Por ello, es imperativo crecer y distribuir no solo por razones éticas y sociales, sino también económicas. El crecimiento al que aspiramos solo tiene viabilidad y sentido si convoca e incluye a las mayorías, tanto a fines de inclusión como de sostenimiento de la demanda. Todo esto, desde ya, sin desatender los necesarios equilibrios macroeconómicos.

Más allá del triunfo electoral, es necesario también revisar constructivamente los aciertos y errores del período 2002-2015, apuntando a mantener los consensos necesarios para la unidad de los sectores mayoritarios alcanzada.

El Plan Fénix ratifica en esta nueva etapa que se inicia el próximo 10 de diciembre, su disposición a contribuir, con sus ideas y propuestas. Esperamos así que se encuentre el rumbo hacia un modelo virtuoso, seguramente al alcance de nuestras capacidades y potencialidades. Seguiremos por lo tanto en la búsqueda de consensos cada vez más amplios y necesarios de políticas y estrategias que nos conduzcan a este ideal de país acorde con nuestras potencialidades y capacidades, en un contexto internacional crecientemente interdependiente y complejo. Para ello, es nuestra intención convocar al conjunto de las universidades y a referentes políticos y sociales, para sostener un debate intenso y pluralista sobre estos temas.