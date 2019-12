El apellido Brubeck vuelve a brillar en un gran disco

En 1958 un grupo de jazz norteamericano se presentaba en vivo por primera vez en un país ubicado del otro lado de la llamada cortina de hierro. Fue el Dave Brubeck Quartet, con su histórica gira en Polonia. A ese periplo el pianista llevó a su mujer Lola y a su hijo Darius, que entonces no llegaba a los diez años.

Sesenta años después, y convertido en un más que interesante pianista, Darius, el hijo de Dave Brubeck volvió a Polonia para grabar un disco en vivo con su cuarteto. La performance es una de las grabaciones más atrapantes editadas en los últimos meses y ya recibió más que favorables críticas en los medios especializados.

El disco se llama Live in Poland y fue editado por Ubuntu Music. A Darius lo acompañan Dave OHiggins en saxo tenor, Matt Ridley en bajo y Wesley Gibbens en batería. El álbum ya se puede escuchar en las principales plataformas digitales.

La performance tuvo lugar en noviembre de 2018 en el Blue Note Jazz Club de Poznan. Escucharlo equivale a capturar de inmediato la atmósfera de entusiasmo que envolvió en ese show al público y a los músicos. Estos disfrutaban tocando excepcionalmente bien temas propios y algunos del progenitor Dave y de su coequiper Paul Desmond no podía faltar una más que digna versión de Take Five- mientras el público agradecía haber asistido a un concierto estimulante.

Darius no es simplemente "el hijo de", como tampoco lo es Kenny Drew Jr, Joshua Redman o Ravi Coltrane, por nombrar sólo algunos ejemplos. Ya en los 70 y principios de los 80 tocó y grabó con el New Brubeck Quartet, integrado por su padre y sus hermanos , pero también con varios otros músicos como Larry Coryell o Don McLean.

Por aquel entonces se trasladó a Sudáfrica, donde tuvo un papel relevante como educador e impulsor del jazz. Allí creó la primera carrera en estudios de jazz que ofreció una universidad africana. En ese país fundó el Darius Brubeck and Afro Cool Concept, un grupo que alistó al saxofonista Barney Rachbane y que grabó algunos discos que hoy tienen circulación limitada. Años después se mudó a Londres y alternó su actividad de educador con la conformación de su ya afiatado cuarteto, con el que llevó adelante varias giras y grabó este álbum hoy valorado por la crítica y de escucha necesaria.

Ese recorrido lo llevó tres veces a Polonia en 2018. A principios de año tocó con Wynton Marsalis como invitado de la Lincoln Center Jazz Orchestra, luego volvió para celebrar los 60 años del famoso concierto del cuarteto de su padre Dave en ese país y en noviembre llegó nuevamente para grabar el vivo que ahora se edita.

Más allá de la búsqueda de un camino propio, Darius no reniega ciertamente de su herencia musical. Dave Brubeck fue un músico que brilló sin acoplarse a las derivaciones del bebop con su propia sonoridad y un lenguaje notoriamente reconocible. Darius no dejará la huella de su antecesor, seguramente, pero el alto swing que transmite su disco está más allá de las comparaciones de ocasión.