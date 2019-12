Fiesta de discos para terminar el año

Llega fin de año y las discográficas preparan lanzamientos diversos, para regocijo de los adictos al jazz, que tienen frente a sí un abanico de opciones en todas las vertientes.

Discos de artistas consagrados como Lee Konitz., Jimmy Cobb o Bill Frisell, trabajos recuperados en vinilo como el primero que el pianista Mal Waldron grabó en ECM y exponentes de la vanguardia como Mary Halvorson, Ingrid Laubrock o Michel Formanek son algunos de los álbumes que están llegando a las bateas o a los servicios de streaming.

Más allá de las novedades, publicaciones especializadas listan los discos que consideran más relevantes del año. DownBeat, por ejemplo, cuenta en su nómina con unos pocos álbumes llamados Masterpieces, que son aquellos que merecieron el máximo de cinco estrellas que asignan los críticos de la revista. Entre estos discos hay que enumerar Waiting Game, de la baterista y compositora Terri Lyne Carrington, la caja con los ocho shows del extraordinario grupo del trompetista Dave Douglas en el Jazz Standard de Nueva York; Love Songs, lo nuevo de la pianista y cantante Eliane Elias, el último trabajo del trio de Ted Nash, Somewhere Else: West Side Story Songs, así como también los esperados discos de Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal, Andrew Cyrille y el rescate de Bill Evans in England que logró Resonance Records.

Pero decíamos que al margen de estos rankings, que suelen generar atendibles controversias, los últimos días fueron testigos de lanzamientos que merecen atención.

Uno de ellos es Old Songs New, nuevo trabajo en la prolífica trayectoria del saxofonista Lee Konitz, con un noneto de vientos, cuerdas y percusión. Son standards, abordados con la mirada siempre alternativa que la madurez de Konitz se encarga de perfeccionar.

Entre la vanguardia no habrá que dejar pasar el dúo de la saxofonista Ingrid Laubrock -de reciente paso por el Festival de Jazz porteño- y la pianista Aki Takase. Un gran disco editado por el sello Intakt con el nombre de Kasumi.

Mary Halvorson, guitarrista también de la experimentación jazzística, esta vez unió fuerzas con otro encantador de ese instrumento, John Dieterich, que proviene del indie rock, para dar luz a un disco en dúo de extraña belleza.

En el terreno más tradicional, la serie de grabaciones At Onkel Pö Carnegie Hall resurge con un show en vivo del quinteto del trompetista Woody Shaw en Hamburgo, de 1979. También se luce con un concierto del grupo integrado por Dave Liebman, Richie Beirach, Frank Tusa, Jeff Williams y Badal Roy asimismo en Hamburgo pero en 1975.

Entre otros álbumes a explorar, hay que citar "53", del pianista Jacky Terrasson, en formato trío, la banda de sonido de la película francesa Mon Chien Stupide, compuesta por Brad Mehldau, Harmony, del grupo de Bill Frisell para Blue Note, y la gran performance que está mostrando el sello Smoke Sessions, con los discos de Nicholas Payton, Jimmy Cobb y el sexteto que alista nada menos que a Gary Bartz, Vincent Herring y Bobby Watson en su front line.