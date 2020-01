Grandes discos para arrancar el año

Como hay que mirar hacia atrás pero vivir hacia adelante, tal cual insinuaba el filósofo Kierkegaard, mejor no hay que detenerse tanto en los grandes discos editados en 2019, ya comentados en esta columna, sino en los primeros que llegan en el nuevo año, que promete ser prolífico en ediciones de jazz.

La semana próxima arribará a las bateas y a los servicios de streaming un trabajo rescatado de los archivos por el sello Sunnyside, que reunió a dos de los grandes músicos británicos de los últimos años: el pianista John Taylor y la cantante Norma Winstone. Taylor murió recientemente y dejó mucha música sin editar. Norma Winstone está muy activa y hace dos años participó en Buenos Aires del tradicional Festival de Jazz. El disco que se publica ahora es un dúo, con el título In Concert, que incluye un concierto que ambos ofrecieron en agosto de 1988 en Londres, durante una residencia en la Guildhall Music School. La presentación evidencia el estrecho entendimiento entre ambos, que abordaron en aquella ocasión algunos standards de manera poco convencional.

En febrero llegará una nueva entrega de ECM, sello que acaba de cumplir 50 años con celebraciones en varias ciudades y ediciones especiales. La novedad es Life Goes On, un extraordinario trabajo de Carla Bley, Andy Sheppard y Steve Swallow, un trío que se conoce más que bien y que logran una obra de un hechizo inusual. Llevan 25 años tocando y componiendo bajo la batuta de Bley. Este disco fue grabado en Lugano a mediados de 2019 y tomó la forma de tres suites. La primera trasunta un blues melancólico y a la vez esperanzador. La segunda, llamada Beautiful Telephones, alude a la observación que el actual presidente de EE.UU. lanzó al ingresar en el Salón Oval por primera vez. En la tercera suite hay un mayor espacio para la improvisación. El piano de Carla, con insinuaciones de Monk y Satie, le agrega sofisticación a un disco insoslayable.

A fin de este mes, en tanto, verá la luz una suerte de homenaje en vida a uno de los grandes saxofonistas que dio la historia moderna del jazz: Wayne Shorter. El disco se gestó cuando en 2015 la Lincoln Center Jazz Orchestra, conducida por Wynton Marsalis, invitó a Shorter a unirse en un show para interpretar su propia música, arreglada para big band. De esa experiencia nació el disco que editará Blue Engine, llamado simplemente The Music of Wayne Shorter. Entre los temas listados figuran Teru y Endangered Species, así como una versión orquestada de Yes or No, que ya se puede escuchar por vía digital. El disco se alista para ser uno de los sucesos del año.

Pat Metheny, que llegará a la Argentina en marzo para ofrecer dos conciertos, dirá presente también con nuevo disco. Se titula From this place y lo editó con la formación que lo acompañará a Buenos Aires, Antonio Sánchez en batería, Linda Oh en bajo y Gwilym Simcock en piano. El trabajo incluye además varios invitados y algunos temas ya están disponibles en las plataformas digitales.

Otro gran álbum que se acaba de publicar es el del joven saxofonista neoyorquino Kevin Sun, The sustain of memory, que con una formación de sexteto explora en un disco doble las fronteras del jazz y la música improvisada. Sun, que ya tiene dos trabajos anteriores en trío, es a los 29 años una de las grandes promesas del jazz