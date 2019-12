El músico Neil Young pidió ayuda a sus seguidores para que seleccionen los contenidos, entre grabaciones de conciertos y música sin editar, que completarán su propio archivo musical previsto para el próximo año. El canadiense publicó en su página web una lista de 29 documentos que formarán parte de ese archivo digital, en los que figuran videos, escenas de actuaciones, colaboraciones y canciones antiguas que no salieron a la luz en su día, con la intención de que sea su público el que decida lo que más le interesa en orden de preferencia.

"Tenemos estos proyectos por el momento -escribió Young en el anuncio de la iniciativa-. Pediremos a los suscriptores que seleccionen sus tres opciones favoritas", indicó la agencia noticiosa española Efe.

"Voten por aquello en lo que crean que deberíamos trabajar a continuación, para lanzar más rápido vuestros proyectos favoritos", pidió el artista. Entre las opciones propuestas aparece su disco "Homegrown", un trabajo que grabó en 1975 pero que nunca se publicó comercialmente y sobre el que Young anunció anteriormente que sería el estreno de su archivo.

"Es un disco lleno de amor perdido y exploraciones. Una grabación que ha estado oculta durante décadas. Demasiado personal y reveladora para exponerse en la frescura de aquellos tiempos", dijo hace unos meses el autor de "Rockin In The Free World".

Ahora sus seguidores podrán elegir la prioridad de la publicación de ese álbum junto a otros documentos como grabaciones en directo con "Crosby, Stills, Nash & Young", la banda al completo.

Entre los trabajos no editados comercialmente que Young pretende publicar también figuran "Chrome Dreams", definido por él como un álbum eléctrico de 1977; "Homefires", de 1974, y "Island in the Sun", que no se editó en 1982 pero del que se filtraron canciones como "Soul of a Woman" y "Like an Inca".

Young aún continúa activo a sus 74 años, su último trabajo, publicado este mismo año, es "Colorado" junto a la banda Crazy Horse, con quienes se reunió tras casi una década en solitario. Por lo demás, el material inédito de Neil Young es mucho más amplio del que el cantautor menciona en su sitio