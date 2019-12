La escucha en las plataformas digitales de la música de Roxette experimentó un crecimiento del 770 por ciento solo en Estados Unidos, tras conocerse el pasado martes la noticia de la muerte de su cantante Marie Fredriksson, que batalló años contra el cáncer. Así lo señala un relevamiento realizado por la encuestadora Nielsen Music, una de las líderes en este tipo de mediciones, que compara las búsquedas en las redes de la obra del grupo sueco entre el 8 y 9 de este mes con las realizadas entre los días 10 y 11, destaca la revista especializada Billboard.

En tal sentido, se detalla que al inicio de la semana pasada se registraron unas 514 mil transmisiones de audios y videos de esa banda, contra los 4 millones ocurridos en las horas posteriores a la noticia sobre el deceso de la vocalista. Las canciones más escuchadas fueron "It must have been love", con 1,4 millones; "Listen to your heart", con 700.000; y "The look", con 464.000.