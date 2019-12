Sexo del pasado que ya no se puede filmar

Hay un ejercicio que cualquiera puede hacer para entender el estado actual del mundo: mirar películas. No solo películas de hoy, sino -sobre todo- películas del pasado. Cuando vemos un filme, nuestra cabeza trata de entender no solo las imágenes, sino también las ideas que las sostienen. Que tal es el padre de cual, que se llevan bien o mal, que hay un peligro, que ese peligro se manifiesta de cierta manera, etcétera. Se representan ideas a través de las imágenes -a veces, demasiado, a través del diálogo-, y nos dicen algo. Lo que nos dicen no es solamente lo que pasa en la ficción: también nos cuentan acerca de qué podía aceptar y ver una sociedad en cierto momento de nuestra historia contemporánea. Un ejemplo mínimo: hay un corto animado extraordinario llamado Russian Rhapsody, una Merrie Melodie dirigida por Robert Clampett. Hitler va a atacar Moscú porque los rusos lo vencen siempre. El avión en el que va es atacado por unas anárquicas criaturas (los "Gremlins del Kremlin") que le hacen la vida imposible. Finalmente, Hitler se asusta cuando ve un rostro gigante de Stalin. Es de 1943 (pueden buscarlo en la web, se ve gratis y es muy cómico), pero cuatro años más tarde, eso que se veía en cualquier cine de los Estados Unidos desapareció: comenzó la Guerra Fría y Stalin era el enemigo número uno, aquel que había sido un aliado respetable. Hoy el problema es que nos cuesta "reírnos de Hitler", porque cuando el corto se realizó no se sabía aún de los campos de exterminio, que se abrieron al llegar las tropas aliadas a territorio nazi. El contexto histórico alteró qué es soportable para el público.

Con el porno, que comparte con la animación lo de ser un género en general marginal (ya sé, Disney y Pixar y Dreamworks y Minions y la masividad de hoy... pero es otra historia), pasó parecido. A través de la coartada del erotismo, se podían mostrar muchísimas cosas que no se aceptaban. De hecho, la propia legalización que llegó en los setenta demuestra que recién entonces el público masivo dejó´de preocuparse por la imagen de una fellatio. Y aunque todavía hoy discutimos si hay o no que prohibirlo (y los que defienden su censura están tanto a la izquierda como a la derecha), las sociedades decidieron tolerarlo y hasta disfrutarlo. Pero cuando vemos hacia atrás, descubrimos que las cosas eran más libres, en cuanto a ideas, antes.

Podríamos hacer una lista de películas porno que ya no se pueden filmar. Taboo -que para el autor de esta columna es de lo mejor y más "cinematográfico" que dio el género- con su romance sexual de madre e hijo, estaría entre lo "riesgoso", aunque en su momento era una comedia de costumbres con un elemento picante y nada más. Detrás de la puerta verde, con su orgía desorganizada y libre, también sería complicada sobre todo en los EE.UU., donde la idea de sexo entre blancos y negros parece haber dado un giro de 360° y hoy molesta, sobre todo, a la comunidad afroamericana. Podríamos seguir. Pero en Eroticage.net, nuestro baúl de rarezas sexuales, aparece un filme que muestra algo más radical. No es estrictamente porno aunque hay desnudos y sexo simulado, pero permite comprender perfectamente de lo que estamos hablando.

Le faró da padre, que en la Argentina se llamó La trampa de la inocencia y estuvo años prohibida, es una producción italiana dirigida por un realizador respetable, Alberto Lattuada. Lattuada nació artísticamente con el neorrealismo y fue sobre todo guionista -Luces de varieté, de Fellini, por ejemplo-, aunque el erotismo y el romance fueron parte de casi toda su producción. Sus películas son en general melodramas donde a veces despunta la picaresca. Y Le faró... es un ejemplo claro. Rodada en 1974, no estaba protagonizada por anónimos pornostars sino por Irene Papas y, sobre todo, Teresa Anne-Savoy. La Savoy se hizo tan famosa a partir de esta película que, unos pocos años más tarde, fue la coprotagonista -con Malcolm McDowell y Helen Mirren, nada menos- de esa joya también infilmable hoy que fue Calígula. Rubia, delgada, con bello cuerpo, era menuda y, sobre todo, tenía cara de niña, lo que le permitía encarnar la imagen de la inocencia y el erotismo al mismo tiempo. Cuando filmó esta película, tenía 19 años.

La historia es simple. A una mujer le ofrecen un negocio: construir un gran hotel y volverlo socio. Pero el inversor tiene una condición: casarse con la joven hija de esta señora, una adolescente muy sensual que juega con su cuerpo sin darse cuenta porque -aquí viene el giro- tiene un importante retraso madurativo. El ejecutivo es especialmente perverso, por supuesto, y está obsesionado por las colegialas. Ahora bien: rápidamente el hombre descubre que la chica no es una luz, precisamente, y también que no va a soportarla, lo que lo lleva a arrepentirse de todo el asunto. Tiene un plan: hacerla raptar y violar para que no llegue virgen al matrimonio y, así, poder rechazarla. Las reglas de este mundo son estrictas en ese sentido. El problema es que la chica resulta mucho más complicada de lo que este villano espera, y el hombre resulta vencido.

Aquí tienen un melodrama y una comedia de costumbres y una obra picaresca y una película erótica, todo por el precio de una sola entrada (o del abono de internet, claro). Ahora tienen que preguntarse si alguien podría filmar algo así hoy. Recuerden: es una película "cara", "normal", diríamos "mainstream". No se daba en pequeñas salitas dedicadas al placer genital sino en cualquier cine, y además era coproducción con Francia y Alemania. La respuesta, creo que es evidente, es "no". No se podría filmar. En primer lugar, el personaje es menor de edad y el villano es un evidente pedófilo (aunque es, repitamos, "el villano"). En segundo, las imágenes de Savoy desnuda o en poses sensuales estarían totalmente prohibidas porque representa a una niña (aunque era mayor de edad al rodar). Tercero, la amenaza de violencia contra la mujer y el uso casi en sentido cómico del plan de violación (incluso si sale mal). Cuarto, el retraso mental que se le impone al personaje para hacer desarrollar la trama. Quinto, el orden patriarcal y el rol de la madre en el asunto.

Sin embargo, la película está muy bien y uno sigue todo con interés. "Se puede ver", no solo porque está bien hecha sino porque está al alcance de la mano. Y seguramente muchas personas la ven sin sentirse ofendidas (apuesto que la mayoría) porque entienden dos cosas: que es una ficción y que, en el fondo, critica y condena a los malos (y de allí tanta sobrecarga de elementos "incorrectos"). Pero una de las taras de nuestros días es la confusión entre ficción y realidad. Le faró..., como todo cine del pasado, nos muestra cuánto ha retrocedido nuestra tolerancia. Y, en ciertos casos, nuestra inteligencia para separar lo falso de lo verdadero.