Victoria Morete es ilustradora, pero esta vez, como cuando se realiza un viaje, ella se sumergió en una aventura: la de escribir. Antes, los libros con dibujos eran pensados para niños pero hoy cada vez hay más para adultos, y Bohemia es uno de ellos. "Siempre dibujé, siempre supe que iba estudiar en Bellas Artes. Viajo con una libretita, anoto una palabra y en ese viaje anoté cosas sueltas, estaba pasando una situación particular. Cuando volví escribí algo que era más o menos este libro. Había hecho algún dibujo y quedó ahí en la computadora", recuerda Morete en diálogo con BAE Negocios. "Pasaron los años y seguí dibujando y pensaba que tenía que hacer algo con eso".

¿Cuál es el disparador?

Este relato se presta mucho a lo que hago: croquis, mapas. Es sobre una chica de 25 años que viaja, los sentimientos de impunidad de que no le va a pasar nada y que se destaca por la simpleza, la felicidad en cualquier lado. Lo releí pero modifique poco.

¿Las ilustraciones son actuales?

Sí, quise retratar algo de la palabrita que había escrito en el viaje, lo que sentía. Fue dibujado por una chica de 41 pero tratando de tener esa mirada de esa chica de 25. Los croquis, las líneas, lo sencillo pero que se puede pueda identificar, esa es mi manera de dibujar. La idea es que te lleve a ese lugar. Lo que más me dice la gente que lo fue leyendo es que las hice viajar y eso esta buenísimo para mi. Es un relato al que acompañan muy bien las ilustraciones.

¿Qué te gustaría que el lector encuentre?

Las ganas de viajar, las ganas de animarse, que se puede tomar una decisión y sorprenderse, dejarse llevar, que de verdad el amor puede estar en la vuelta de la esquina. Que cuando uno va a hacer un viaje a veces piensa demasiado, y que el turismo está en las cosas mas sencilla, que se puede disfrutar de cosas muy simples. Hay cosas que uno hace de viaje que no las hace en su lugar.

¿Cómo lo definis?

No es una guía turística, ni una novela. Es un relato de viajes ilustrado , es un diario de viaje ilustrado. Tuve ganas de ilustrar un relato y lo hice. Ojalá haya espacio para este tipo de libros. Me arriesgué al poner un relato mio, nunca hice un curso para escribir, simplemente me gusta, lo redacté a mi manera, por eso digo que no es pretencioso. Pero me gustaría poder seguir trabajando estas dos cosas juntas. Este tenía muy claro lo que quería hacer, cómo armarlo para poder trabajarlo con tranquilidad. Quiero que el lector lo disfrute, que se sienta identificado en alguna parte, que lo remonte a ese lugar. A todos nos pasaron cosas parecidas desde el sentimiento más allá del lugar-. Yo fui con el ingrediente que tenía ataques de pánico en ese momento.

¿Fue difícil exponerte?

No, en la redes sociales me expongo bastante. No soy políticamente correcta para un montón de cosas, digo lo que pienso. Instagram me ayuda permanentemente, es una ventana. El seguidor de Instagram es el mayor comprador del libro. En mi caso, la entrada de mi laburo es por redes, después mucho boca en boca No tengo un doble discurso, tengo una sola cara, por eso al momento de exponerme no me cuesta para nada. En cuanto al dibujo soy yo, el alma mía de los dibujos está. El texto es autorreferencial es una experiencia real, mis miedos, mis alegría, tiene que ver conmigo.

¿Desde cuando quisiste escribir?

No puedo decir algo exacto, siempre me gustó hacerlo, escribía cosas sueltas, no lo anclaba en algo profesional, para mi lo profesional era dibujar. Trabajo desde los 19 dibujando. Esto lo tomo como una gran aventura, como fue ese viaje este. Si pienso en escribir de la mano con la ilustración. Dibujar me permite hacerlo desde otras miradas, eh tenido que hacer mapas de lugares que no estuve, eso lleva mucha investigación. En este caso todo se trata de lo que sentí y vi.