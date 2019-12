Warner-AT&T comienza a revelar su estrategia para la plataforma de streaming HBO Max

La guerra del streaming está comenzando. Por ahora, Netflix sigue -y seguirá largo rato- como dominador del juego, pero hay indicios de que no será para siempre. Algunos datos son interesantes. Por ejemplo, que la app de Disney+ tuvo récord de descargas en los EE.UU. (uno de los pocos territorios en los que está disponible), y que Apple ya tiene algunas nominaciones a los Globos de Oro por su serie The Morning Show. Es decir, se les está prestando atención. La gran incógnita es qué sucederá con la otra gran plataforma que debutará en mayo próximo HBO Max. En uno de los últimos podcast de Variety, Jeremy Legg, jefe de tecnología de Warner-AT&T, habló de algunos de los aspectos que se volcarán en el nuevo producto, y en qué sentido buscan diferenciarse del resto de la competencia.

Algo central es cómo el usuario se relaciona con los contenidos. Netflix ha logrado establecer la idea del algoritmo inteligente que "bucea" en la base de acuerdo con lo que el usuario ya ha visto, para que disponga de alternativas dentro de lo que -se supone- es su gusto. Una de las características que busca HBO Max es que eso no esté regido por estadísticas matemáticas sino el establecimiento de una verdadera curaduría "humana" de lo que hay disponible. "Queremos agregar ese concepto porque vemos que no existe en el mercado", explica Legg. La idea es que el usuario pueda acceder a colecciones basadas en el conocimiento de expertos. Una manera mucho más sofisticada -discutible, pero lúdica- de entrar a una base de contenidos enorme.

Ese es otro de los problemas. "El usuario quizás no sabe que hay muchas marcas que pertenecen al mismo conjunto. No es cuestión de ponerlas todas en una grilla y que él se encargue de buscar sin criterios ni guías", explica el ejecutivo. Para Disney, por ejemplo, esto no es un problema: sus "marcas" (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel) están perfectamente identificadas. Solo hay una cuestión: la experiencia es absolutamente familiar, lo que deja fuera el contenido "adulto", al menos por ahora. No sucede lo mismo con Warner y las bibliotecas que ha adquirido con el paso del tiempo, que poseen contenidos de todo tipo, desde Looney Tunes hasta El Exorcista. Por otro lado, HBO -la experiencia premium de cable- sigue siendo la gran productora de contenidos, lo que obliga a tener una mirada múltiple de acceso a ellos. ¿Habrá diferentes contenidos para cada tipo de producto? Si no, ¿cómo se relacionarán? La "curaduría humana" es una forma de encontrar manera de relacionar al usuario con las bases de un modo más empático, y que al mismo tiempo le otorgue valor a todo el acervo.