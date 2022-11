Hoy se cumplen dos años de la muerte del hombre más cuestionado y amado de la historia del fútbol: Diego Armando Maradona. Pelusa apagó su vida a pocos días de haber cumplido 60 años en su casa de Dique Luján, en el partido de Tigre, tras una descompensación cardíaca.

El astro había sido sometido a una operación para corregir un hematoma subdural en la cabeza de la cual no se recuperó completamente, mientras era director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

La noticia fue tomada con total asombro por el mundo entero. Amigos, excompañeros, familiares y dirigentes políticos de todos los países le rindieron homenaje tras su partida y hoy el amor se volvió a avivar y desde temprano distintos personajes públicos y gente de todo el mundo comenzaron a recordarlo.

Dentro de todos los homenajes, hay uno particularmente especial: en Qatar. La sede de la primer Copa del Mundo sin Diego fue escenario de una emotiva ceremonia organizada por la Conmebol llamada "Bajo la estrella del 10", en la que se recorrió los máximos logros de Maradona y contó con la participación de jugadores del Mundial de 1978 y 1986.

Diego se caracterizó por ser una persona sin censura. Con una personalidad fuerte, nunca se quedaba callado y siempre decía lo que pensaba, aunque eso le trajera consecuencias. Dejó frases memorables que reflejaban su actitud polémica, que se recuerdan hasta hoy y hasta son remera.

1) "Que la sigan mamando"

Un ejemplo de falta de censura fue cuando era técnico de la Selección en 2009 y se estaba jugando la clasificación al Mundial de Sudáfrica del año siguiente. Los periodistas lo cuestionaban por su desempeño porque Argentina estaba por quedarse afuera de la Copa del Mundo, cosa que finalmente no sucedió. Cuando Argentina clasificó, se lo dedicó a esos periodistas.

2) "Segurola y Habana 4310, séptimo piso y vamos a ver si dura 30 segundos"

La esquina de Segurola y Habana se transformó en una de las esquinas más populares de la Ciudad, está ubicada en Villa Devoto y es un sinónimo inseparable de Maradona. El astro reveló la dirección en donde vivía con su expesosa Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina cuando discutió públicamente con el jugador de Colón, Julio César Toresani, en el partido que estableció su regreso a Boca Juniors en 1995. Y lo invitó a acercarse a su casa a pelear, para lo cual le dio su dirección exacta.

3) "Lástima no se le tiene a nadie"

Fue en el programa "El Equipo de Primera" donde Fernando Niembro reunía a protagonistas del mundo del fútbol. Allí hubo una discusión en vivo entre Oscar Ruggeri y José Sanfilippo, ambos exjugadores de San Lorenzo de Almagro. Allí, Sanfilippo dijo sobre Ruggeri "Yo a él le tengo lástima", a lo que Maradona contestó: "Lástima no se le tiene a nadie".

4) "El techo del Vaticano está lleno de oro. Y encima el Papa era arquero, con eso te digo todo"

A finales de los 80 Maradona visitó el Vaticano y más tarde, en el 2000, recordó al papa Juan Pablo II sin mucho aprecio. Confesó que ver tanta opulencia lo hizo dejar de creer en Dios, contrastándolo con la situación de los niños con hambre.

5) "Pasman, la tenés adentro" En una recordada conferencia de prensa en 2009 de cara al Mundial Sudáfrica 2010, Toti Pasman era uno de los periodistas que quisieron hacerle preguntas. Estaba entre los comunicadores que lo cuestionaron duramente por la posibilidad de no clasificar, por lo que apenas Pasman comenzó a hablar le lanzó: "La tenés adentro".

6) "Voy a ser cristinista hasta los huevos"

Diego nunca ocultó su posicionamiento político-ideológico: siempre se definió como peronista. Incluso tenía tatuada la imagen del Che Guevara y visitó a Fidel Castro en Cuba en reiteradas ocasiones. Pero además de eso era kirchnerista, más puntualmente cristinista, como él mismo se definió.

En 2016 tuvo un problema con su pasaporte al intentar viajar a Dubai y, desde el Aeropuerto de Ezeiza, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri.

7) "Perdón a nadie"

Aunque hoy en día no pasaría el sofisticado VAR con el que cuenta el Mundial Qatar 2022, en 1986 Maradona hizo uno de los goles más recordados de la historia del fútbol: La Mano de Dios. El arquero inglés Peter Shilton nunca dejó de quejarse sobre esa jugada, que no fue anulada. Incluso le pidió a Maradona que le pida perdón. El astro, confrontativo. se negó.

8) "¿Sabes el jugador que hubiese sido yo si no tomaba cocaína?"

Un fragmento de la película "Maradona", dirigida por el serbio Emir Kusturica y estrenada en 2008.

9) "Yo estoy a muerte con los jubilados"

En 1992, los jubilados hicieron durante meses marchas frente al Congreso para reclamar contra la creación de las AFJP y el aumento de los haberes. Un día de octubre, Maradona casualmente caminaba por allí para asistir al velatorio del relator José María Muñoz, y se topó con la protesta.

Obviamente, su presencia causó un revuelo, y en medio de todo eso le robaron su gorra. Pero entre todo el gentío, un hombre le empezó a cuestionar que no apoyaba el reclamo de los jubilados porque no estaba gritando a favor de ellos, lo cual provocó el enojo de Maradona. Incluso terminó cabeceándolo. “Mirá si yo no voy a bancar a los jubilados. Me duele más que a vos”, saltó.