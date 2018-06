Lo conoce al detalle y sabe que tenerlo enfrente siempre es una complicación. Por eso, prefiere no tener que encontrárselo en el Mundial. Así de claro fue el lateral español Jordi Alba, quien habló maravillas de Lionel Messi, su compañero en Barcelona.

"A Messi no me lo quiero encontrar, la verdad, conozco la calidad que tiene y que te gana un partido él solo, sería un partido muy difícil para nosotros. Pero tengo mucha fe en esta selección, sabiendo que cualquiera te puede ganar", afirmó el jugador de 29 años, que no toma como referencia la reciente goleada de España sobre los de Jorge Sampaoli: "Argentina es una grandísima selección, aunque el resultado de marzo fue muy abultado".

De cara al debut ante Portugal, Alba destacó las virtudes del rival: "Es durísimo, tiene a gente muy física, seguro que nos va a buscar centros y remates constantemente. Pero ojalá podamos ganar el primer partido, ya que eso nos daría mucha tranquilidad. En Sudáfrica se perdió el primer partido y se ganó el Mundial, pero mejor empezar ganando, te da una pequeña ventaja".

Jordi Alba habló maravillas de Messi

Sobre los últimos amistosos, donde no se vio lo mejor de España, aseguró que "si ganás los amistosos y luego no haces las cosas bien en el Mundial no sirve de nada. Las sensaciones son buenas, sabemos que tenemos que mejorar, pero creo que la selección está capacitada para hacer un gran papel".

Por Crónica