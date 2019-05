El 85 por ciento de los propietarios de las dos medias manzanas está dispuesto a vender sus propiedades, lo que permitiría la ampliación de La Bombonera, pero desde la oposición denuncian que el oficialismo no tiene intenciones de hacerlo, ya que busca la construcción de un estadio nuevo.

Así lo afirmó Pablo Abbatángelo, arquitecto y titular de la histórica agrupación " La Bombonera", quien tuvo duras palabras para con el presidente Daniel Angelici.

"Es mentira lo que dijo él hace unos días, que había un 30 por ciento de propietarios que no vende. Sabemos que esta gestión quiere un estadio nuevo, a un precio mucho más elevado, con un inversor extranjero para que se convierta en un gerenciamiento encubierto", dijo a NA.

"En base al relevamiento oficial del club, sabemos que el 63 por ciento de los vecinos quiere vender y un 22 tiene problemas de sucesión que tranquilamente pueden solucionarse, pero no es gente que dice: "Yo no vendo", ni un conflicto como se publica en el informe, ni casas usurpadas. Por eso entiendo que hay sólo un 15 reticente a la operación que no impediría comprar y que se remodele el estadio", explicó Abbatangelo.

El arquitecto manifestó que, en caso de adquirir casi la totalidad de las unidades, el resto "cuando vea que se está construyendo un estadio nuevo va a terminar cediendo".

Junto con el Colegio Profesional Inmobiliario que firmó un convenio con Boca, se realizó un estudio el año pasado en el que se estableció que en las dos medias manzanas ubicadas detrás de los palcos hay 129 unidades funcionales en 49 terrenos entre los cuales hay edificios, casas, PH, "conventillos" y locales comerciales.

Abbatangelo reveló que las proyecciones efectuadas por el estudio hacen referencia a que "en julio de 2027, cuando se cumpla todo lo establecido por la norma, la capacidad del estadio quedaría en 65.700, aunque nuestras proyecciones nos dan 75.000".

En declaraciones formuladas en las últimas horas a Fox Sports, Angelici manifestó que Boca "necesita un estadio de 80 mil personas".

"Sólo habría 20 unidades que no venden. Y sabemos que siete pertenecen a una misma persona, que tiene una postura dura para sacar un mayor rédito económico. Si se quiere, se puede realizar la ampliación", indicó Abbatangelo.

De acuerdo con la tasación efectuada por Boca, el valor de mercado de las 129 unidades es de 19.827.949 dólares.

"Ese dinero, sumado a lo que significaría refaccionar el estadio, costaría con suerte la mitad de los 300 millones de dólares que dice el oficialismo que saldría una cancha en otro lugar. Por eso, se puede hacer una nueva Bombonera con recursos genuinos y sin necesitar un mecenas que ponga el dinero", dijo.

Por último, opinó que Angelici muestra "un profundo desconocimiento de la historia del club al afirmar que ni Alberto J. Armando pudo refaccionar la cancha ya que su proyecto era, en realidad, llevar el estadio a la Ciudad Deportiva".

El 24 de septiembre hubo una reunión a la que concurrieron todas las agrupaciones menos una y la mayoría se manifestó a favor de ampliar el "Templo".

"Angelici dijo que en un mes íbamos a juntarnos para volver a hablar y hacer una oferta concreta para adquirir las dos medias manzanas, pero nunca más se convocó a las agrupaciones", cerró.